香港一季度GDP按年下跌8.9% 創有記錄最大跌幅

根據香港統計處5月4日公布的官方數據顯示，香港今年第1季度經濟增長（GDP）較去年同期下跌8.9%，是有統計以來的最大單季跌幅。分析人士指，香港經濟的前景並面臨極大的不確定性。

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據香港電台報道，港府財政司司長陳茂波在出席當天的記者會時表示，“第一季本地生產總值數字顯示，本港經濟陷入深度衰退”。陳茂波稱，香港生產總值按年下跌8.9%，按季下跌5.3%，兩個數字都是有紀錄以來單季最大跌幅，原因包括前兩年中美貿易摩擦影響出口、去年社會事件暴力衝擊，以及近期新型肺炎疫情影響，他形容經濟三頭馬車，包括出口、消費和投資開支都“死咗火”（死火）。

陳茂波提到，同期香港貨物出口下跌9.7%、服務出口下跌37.8%，私人消費開支下跌10.2%，都是有紀錄以來最大下跌幅度，而投資開支則下跌13.9%，至於3月的失業率高企在4.2%，也是近9年多以來的新高。

陳茂波稱，穩定經濟的是私人消費，因為市民要同心協力。他又以百日抗疫為例，說抗疫有曙光就是因為大家合力，認為“人和比天時地利更重要”。他提出，如若全球疫情有所改善，相信香港下半年可以走出谷底。另被問到港府是否會推出更多支援措施時，陳茂波回答說，兩輪防疫抗疫基金，加上財政預算案，已有 2,900 億港幣的措施，目前要全力讓措施都開展，相信屆時市民會感受到力度。

針對經濟衰退，港府發言人還表示，疫情嚴重威脅香港的經濟活動及區內的供應鏈。預期香港出口短期內仍將顯着受壓，經濟前景面臨極大的不確定性。該發言人並稱，美國與中國大陸經貿關係的發展、地緣政治緊張及環球金融市場波動，需要繼續關注。