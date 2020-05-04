香港連續14日未有本地個案“限聚令”或逐步放寬

截止5月3日為止，香港已經連續14日沒出現本地確診武漢新冠病毒個案，港府因應疫情而頒布的限聚令（禁止4人以上聚會）也即將在本星期四（5月7日）屆滿。港府抗疫督導委員會兩名專家顧問均贊成逐步放寬有關措施。而根據明報報道報道，當局正探討放寬食肆每枱上限至6或8人，不排除限聚令相應放寬至同等人數，暫傾向放寬至8人；麻將館和美容院等處所可重開，但酒吧及卡拉OK繼續停業。

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報道引述兩個消息來源指出，港府正探討為限制社交距離措施鬆綁，包括放寬食肆每枱上限至6人或8人，但要維持1.5米距離或以隔板分隔；限聚令人數限制亦不排除與食肆看齊，兩個措施的人數上限均不會超過12，消息稱內部有意見傾向放寬至8人。至於目前停業的11種處所，消息稱會重新開放麻將館、美容院等可戴口罩的處所，曾出現爆發群組的酒吧、卡拉OK則暫不放寬。

政府抗疫督導委員會專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇在電視台節目表示，香港暫時打贏“第一場戰爭”，有條件放寬限聚令、食肆座椅距離和處所營業禁令，並稱現時戴口罩看電影和聽音樂會很安全。有感染及傳染病科醫生亦認為，政府可按風險逐步放寬限聚令，但戲院和卡拉OK等場所，以及食肆餐桌保持1.5米距離等限制則應待連續28日沒有本地感染個案才考慮放寬。

袁志勇觀察到周末期間，郊野公園、商場開始多人聚集，“限聚令基本上執行不到”，要重新檢討限聚令，但預計未來一兩年的措施會時松時緊，一旦出現零星個案會收緊，如有群組爆發，甚至會恢復限聚令。

袁又提醒，放寬限制會有社會代價，或出現新的本地個案，若再有群組爆發，很可能要重設限制，並預計未來一兩年的抗疫政策時松時緊，成為新常態。

另據蘋果日報引述感染及傳染病科醫生林緯遜表示，連續14日沒有本地確診個案，公眾可放鬆一下心情，但仍要保持雙手衞生及戴口罩，政府亦可因應風險和必要性逐步放寬限聚令，並讓中小學複課及恢復公務員正常上班。不過，他認為戲院和卡拉OK等較難做好感染控制的場所應最後撤限，而食肆每枱人數可考慮放寬，惟仍要保持1.5米距離和不能滿座的規定，須待連續28日沒有本地個案再作考慮。

林指出，仍有港人從印度或巴基斯坦等地區抵港，本地未完全切斷傳播鏈“水尾”，倘沒有造成持續感染，加上夏季環境下，有望在7、8月暫時擊退疫情。

戲院和健身中心等設施自3月28日起被停業至今，報道同時引述RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎稱，業界極度憂慮政府再延長禁令多14日，又批評當局無視業界經營困難，“影響已經大到好可怕，業界傾緊開返仲可唔可以生存到”，其中心1月至今累蝕逾70萬元，要求容許復業及抗疫基金加碼。

美容院上月10日起被勒令停業，香港美容業總會創會主席葉世雄直言，若政府再延長禁令多14日，美容業界前景更趨嚴峻，因員工手停口停，“就算鋪頭頂到（撐得住），夥訂都頂不到，他們零收入，不用交租？不用供樓（繳房貸）？”