反修例運動遭警暴46港人尋求加拿大政治庇護

加拿大傳媒報道，接近50名香港人已經向加拿大當局尋求政治庇護。環球郵報（The Globe and The Mail）報道，他們大多數都曾參與去年開始的反修例運動，而尋求庇護的理由包括遭到警暴暴力以及在香港不可能獲得公平的審訊。

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報道引述了解內情人士指出，2019年1月至2020年3月31日期間，一共有46名香港尋求加國政治庇護，他們提出申請的地點，包括加拿大多個地方的機場、加拿大邊界安全局以及移民、難民及公民辦事處。這些案件目前仍在審批階段。

加國移民部有鑒私隱關注而拒絕證實有關的申請數字，但在一項聲明中指出“所有尋求庇護申請人，都可得到獨立而半官方的‘加拿大移民及難民委員會’一個全面而公平的聆訊。”

加拿大並非是西方第一個成為香港人尋求庇護的國家。2018年德國批准兩名被香港起訴暴動罪的港人難民身份。

報道指，國際特赦組織以及其他人權機關已經彙集從去年2019年中旬開始的警察對參與運動人士的肆意拘捕、毒打以及刑求等證據。香港的運動起因是反對將在香港或其他地方涉嫌犯了中國法律的人士送交給大陸的司法系統審訊，但後來逐步演變成為爭取自主和民主的運動。

報道又指，最近香港當局假借為了對抗武漢首發的新冠病毒疫情之名，實際上卻是對社會各界的民主運動人士進行更廣泛的打壓，促使申請外國庇護的人士更加相信一旦返回香港，將遭到逮捕和禁錮。香港警察偏袒性的執法和拘捕行動，很快就引起加拿大、美國以及其他西方國家的譴責。

報道引述加拿大新香港文化協會的發起人Gloria Chang女士指出，以她所知，已經有28個港人向加國提出難民申請，當中大多數宣稱因為參與反政府示威活動一旦回港將面臨起訴。

環球郵報的記者曾經與部分的庇護申請人接觸，但為了保密以及他們個人的安全而不會將有關的詳情在報道中披露。

香港公安條例第19條，被定為非法集結的人，即凡有3人或多於3人集結在一起，破壞社會安寧（commits a breach of the peace），即屬暴動，最高監禁10年。

Gloria Chang說：“香港政府和它的司法制度簡直就是一個笑話，是中國共產黨的工具。”