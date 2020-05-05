眾名流籌組“香港再出發大聯盟”正式成立 董建華、梁振英擔任總召集人

由香港1500逾名富商、名流籌組的“香港再出發大聯盟”（以下簡稱大聯盟）於5月5日正式宣告成立。曾擔任過香港特首的現任中國全國政協副主席董建華、梁振英出任大聯盟的總召集人。

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據《明報》報道，大聯盟成立典禮當天，該團體的兩名總召集人、全國政協副主席董建華和梁振英，以及全國人大常委譚耀宗等12位秘書長和副秘書長出席，並公布有1545人的共同發起人名單。名單上有多名香港知名地產商，包括長和系李嘉誠、李澤楷、李澤鉅；還包括恆隆地產陳文博、新世界發展鄭家純、鄭志剛，信和置業黃志祥、信德集團的何超鳳，以及新鴻基地產的郭基輝、合和實業胡應湘等人。

香港電台的報道介紹指，名單中政界方面，多名港區全國人大代表、政協委員、行政會議成員及建制派立法會議員都是共同發起人。建制派政壇元老吳康民、行會前召集人夏佳理、前人大常委範徐麗泰、立法會前主席曾鈺成都有參與。前財政司司長梁錦松、前律政司司長袁國強及剛離任的問責局長劉怡翔、劉江華、楊偉雄和羅智光等人都在名單上。學界方面，多名香港大學校長包括港大張翔、中大段崇智、科大史維、浸大錢大康等都榜上有名，但名單上未見城大郭位；而教大學者、運房局前局長張炳良和港大法律學者陳弘毅亦是共同發起人之一。

據悉，董建華致辭時表示，“香港面臨非常嚴峻局面，所有以香港為家的人都認為不能這樣”。他稱，“香港正面對疫情、經濟和政治三大危機，反修例示威將香港弄得支離破碎，反對派不惜攬炒，以汽油彈襲警、製造大殺傷力武器，損害香港共同利益，將香港推向懸崖邊緣，‘唔會畀你哋成功’。”

董建華在講話中還提出，對香港捲入國際戰場而感到痛心。他稱，“外部勢力假借人權民主之名鼓動暴力犯罪；個別反對派更要求美國干預香港、中國內部事務，觸碰‘一國兩制’原則底線，令人憤怒”。他續稱，“中央堅守‘一國兩制’的初心從來無變；成立大聯盟是為香港找路向、辦實事，希望大家不論政見，為香港福祉放下分歧，拒絕暴力、攬炒。”

此外，梁振英在發言中亦指，香港陷入困局，“病向淺中醫”，暴力事件減少、肺炎疫情暫緩的今日，是部署、推動“香港再出發”的好時機。他說，大聯盟討論後會公布具體工作計畫，大聯盟的工作包括振興經濟，為青年人爭取就業、實習和培訓的機會，避免長時間投閑置散。

梁振英稱，大聯盟不是官方機構，無意取代特區政府，早前他與董建華會見特首林鄭月娥時解釋說明大聯盟的構思，亦得到林鄭月娥支持。另就該團體是否會推動《基本法》23條立法，大聯盟副秘書長、基本法委員會副主任譚惠珠則回答稱，大聯盟不會特別推動一條法例。

據了解，2014年9月底香港爆發“佔中”運動後，董建華也曾成立了團結香港基金，謀求協助香港走出“佔中”困局。而此次在經歷了去年的反修例示威運動，香港200萬市民一度上街提出“五大訴求”，及傳統建制派政治人物在隨後的區議會選舉中慘敗後，有分析人士指，香港精英階層此次建立大聯盟，也配合了近來一系列針對去年抗議活動的官方反應措施，包括高調拘捕15名當地知名民主派人士等。值得一提的是，2020年香港立法會選舉按計畫將於9月6日舉行。