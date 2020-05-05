香港經濟首季下跌8.9%林鄭承諾加大投資救亡

因武漢首發的新冠病毒疫情影響，香港經濟今年首季本地生產總值按年比較下跌了8.9%，按季比較下跌了5.3%，兩者都是有紀錄以來單季最大的跌幅。特首林鄭月娥今日（5日）在記者會上承諾，港府將加大投資刺激經濟復甦。

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財政司司長陳茂波昨天（4日）在記者會上形容，香港經濟的三頭馬車──出口、消費和投資開支，三頭馬車都可以說是“死火”了。

林鄭在今日的記者會上承認，情況較她預料的更為嚴峻，“雖然很多經濟專家都預料經濟將會收縮，但情況是難以令人樂觀的，下跌8.9%是較與其的還要差。”

不過林鄭對幾時取消限聚令（四人以上聚會即屬犯法）仍然沒有一個時間表。由於香港已連續超過兩個星期未發生本地確診個案（新確診者皆懷疑從外國感染），有醫學專家認為限聚令在5月7日屆滿時可以局部解封。

林鄭說：“我們呼籲大眾需要有點耐心，如有可能將儘快公布（取消限聚令）。”

陳茂波在4日的記者會上，對香港經濟前景仍然表示悲觀。他說，展望第二季，形勢亦未許樂觀，即使有所改善，“我們估計都會是緩慢，主要原因是環球的新冠病毒疫情尚未受控，而稍後即使受控的話，環球經濟亦難以馬上完全恢復，因此我們的出口是難望大幅改善”。

陳茂波並且將經濟復甦的冀望，主要是放在私人消費身上，而非林鄭所倚重的加大政府基建投資。陳說：“我們不要忘記，其實對於我們經濟能發揮最大穩定作用的，就是私人消費，所以我們要齊心合力推動本地消費儘速恢復。政府會繼續增加開支、支援企業和“打工仔”。”

港府為了刺激私人消費，已經頒布了“全民派錢”計畫，每名香港市民可獲派1萬元（港幣，下同），但迄今仍是只聞樓梯響，反觀澳門方面的派錢計畫早已落實，成為香港落後澳門的詬病，又一次得到有力的佐證。