江啟臣：中共一再杯葛台灣參與世衛組織 引發國人反感

自台北方面消息，全球新冠肺炎疫情蔓延之際，中國國民黨新任主席江啟臣5月6日表示，國民黨關注台灣是否能在一個多星期後參與世界衛生大會（WHA），中共當局一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織（WHO），“不但引發國人反感，更對世界公共衛生的工作造成妨害”。

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據中央社報道，國民黨在當天下午召開中常會，江啟臣也在會中發表談話。江啟臣指出，面對國際疫情未解，國民黨關注台灣能否在一個多星期後參與即將召開的世衛大會，世衛組織應該展現醫療人權超越政治的高度，接受台灣實質參與這一會議。江啟臣說，台灣擁有優良的健保制度，以及健全的優良公衛體系，值得世衛大會借鏡。疫情蔓延全球的現實，也凸顯台灣更需要世衛組織提供完整的資訊與協助。

江啟臣稱，中國大陸當局駐日內瓦代表團日前強硬否定台灣參與世衛大會的正當性，令人遺憾。國民黨希望，中國大陸當局駐日內瓦代表團的聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案。江啟臣指出，中國大陸當局無法在世衛代表台灣民眾，更欠缺對台灣公衛的了解，遑論實質協助與支持。他說，中共當局一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織，不但引發國人反感，更對於世界公共衛生的工作造成妨害。他續稱，國民黨對於友邦的支持表達感謝，也進一步呼籲民進黨政府在國際宣傳及動員之外，仍應面對及處理兩岸關係的癥結，爭取參與或重返世衛組織。

江啟臣提出，面對艱困的國際情勢，國民黨願意為拓展中華民國國際參與空間努力。他在上個月20日參與國際民主聯盟（IDU）線上會議，並且投書獲得刊登英文專論，明確指出，台灣需要參與世衛組織，而世界衛生組織也需要台灣，即便遭到排拒，仍無法改變台灣不但有能力，更有意願參與世衛組織的事實。

江啟臣強調，國民黨堅定支持任何有助於參與或重返世界衛生組織的靈活、理性策略，也期盼台海兩岸執政者善用過去經驗，秉持求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界的三贏。

同樣就這一話題，世衛組織法律顧問所羅門（Steven Solomon）曾在周一表示，世衛在1971年就決定"中國是唯一合法代表"，並且會維持這個決定。他指出，台灣是否能參加世界衛生大會不是秘書長可以決定的，而是屬於194個世衛成員國的決定。