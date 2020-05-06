人物-香港媒體大亨黎智英Jimmy LAI

在香港爭取民主鬥爭中經驗豐富的三名長者2020年5月5日周二在西九龍裁判法院出庭受審：前立法會議員李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 民主黨前主席楊森 (YEUNG Sum) 和媒體大亨黎智英（LAI Jimmy）。三人都被控參與了去年2019年8月31日未獲港府批準的ˎ 旨在突出北京拒絕香港實施普選五周年的集會示威。據蘋果日報網站報道，黎智英周二在出庭前強調，這是秋後算賬。

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黎智英：北京眼中的黑馬

本台法廣RFI前駐北京法語記者Heike SCHMIDT 5月4日在一篇網文中介紹說，黎智英從來不訥言的。習近平，中國頭號？ 這名富豪商人鏗鏘有力的說：« 這是一名獨裁者»。黎智英2019年8月在參加一次未獲港府批准 ˎ 規模巨大的街頭示威前夕，在接受美國 « 紐約時報 » 採訪時表示，他是一名有良心的攪局者。

剃了平頭，圓臉，調皮的微笑，這位72歲的男子自上一世紀八十年代末以來，挑戰北京政權。

出生於中國大陸廣東省，黎智英（Jimmy LAI）通過服裝生意發家。1989年天安門廣場上的屠殺改變了他的命運。他成立的壹周刊（Next MAGAZINE）。與其它香港富翁不同的是，他拒絕服從中共“閉嘴賺錢”的號召。

它的報紙蘋果日報（Appel Daily）如今是親民主派的最佳支持。黎智英為此付出了代價：親中媒體時常把其視為美國的特工。

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