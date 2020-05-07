世衛組織稱台灣為中國台灣 台外交部：強烈抗議 世衛違反中立原則

世界衛生組織（WHO）的一名法律顧問在5月6日記者會上以“中國台灣”（Taiwan, China）回答有關，是否將勸說其成員國讓台灣參加世界衛生大會（WHA）的提問，對此，台灣外交部5月7日表達強烈抗議，並再度呼籲世衛組織堅守專業中立，不屈從於中國大陸方面的“無理要求”。

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第73屆世衛大會年會預定將於本月18日召開，在新冠肺炎疫情大流行期間，及美國等國近日來的強烈呼籲下，台灣尚未接獲與會邀請函。就這一問題，世衛組織首席法律顧問所羅門（Steven Solomon ）4日在記者會上回答稱，確認已有兩個成員國要求就台灣能否參加世衛大會作出討論，他並未明言是哪兩個國家。所羅門強調，這將最終取決於該組織的194 個會員國，而非應由世衛當局決定，他又重申世衛的“一個中國”立場。對此，美國國務卿蓬佩奧周三在華盛頓的記者會上提出，呼籲包括歐洲在內的世界各國，支持台灣以觀察員身份參與世衛大會及其他相關聯合國活動。他並指，亦呼籲世衛組織總幹事譚德塞向台灣發出與會的邀請。蓬佩奧稱，譚德塞有權利這樣做，他的前任也曾多次邀請台灣參與世衛大會。

在6日在記者會上，有來自《華爾街日報》的記者向譚德賽提出，是否會勸說該組織其他成員國，特別是中國大陸允許台灣參加此次大會，譚本人在聽到提問後隨即保持沉默，一名叫沃爾頓的世衛組織法律顧問（Derek Walton）則對此作出了答覆。代為回覆的沃爾頓在回答中稱台灣為“中國台灣”，並重申台灣是否能參加大會，應由該組織的194個成員國決定。對此，台外交部7日提出強烈抗議，並強調指“世衛組織作為最重要的國際醫衛組織，不應屈從於中華人民共和國的無理施壓，公然違反應該堅守的中立原則、矮化台灣。”

據中央社報道顯示，台外交部強調，台灣將持續爭取以觀察員身分受邀出席世衛大會，這是台灣的權利，也是義務。依據世衛組織議事規則及過去慣例，世衛組織總幹事確實具邀請觀察員出席世衛大會的裁量權，例如台灣即曾於2009年至2016年連續8年期間應邀以觀察員身分出席世衛大會，並有具體貢獻。台方表示，期待譚德塞展現身為全球醫衛領袖的風範與擔當，作出符合醫衛專業及國際社會期待的正確決定。

台外交部續稱，“已多次嚴正向世衛組織秘書處說明，中方屢提其虛構的‘一中原則’並錯誤引申詮釋聯合國大會等決議，均旨在誤導國際視聽、遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑，世衛組織秘書處應堅持其專業中立的立場並予明辨，而非屈從中方的無理要求。”此外，台外交部亦重申，聯合國大會第2758號決議及世衛組織第25.1號決議僅處理“中國代表權”問題，並未觸及台灣，“此二決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利；台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實”。

北京方面，中國外交部發言人華春瑩在6日回答中方是否允許世衛組織參加本月的世衛大會時回應稱，“在中國台灣地區參與世衛組織活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，就是必須要按照一個中國原則來處理。在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對。疫情發生以來，台灣民進黨當局進行政治操弄、持續炒作所謂台灣參與世界衛生組織和世衛大會的問題，其真實目的非常清楚，就是‘以疫謀獨’。對於台灣當局這一圖謀，我們堅決反對，相信這一圖謀不可能得逞。”

同樣就這一問題，台陸委會7日表示，中共相關單位以欠缺“一中”原則及“九二共識”基礎排除台灣參與世界衛生大會，證明陸方以政治干預健康人權，認為“只有台灣民選政府，才有權代表台灣”。台陸委會發言人邱垂正強調，“‘健康是基本人權’，中共當局長期以政治主張阻撓台灣參與世界衛生組織，近期中共相關單位宣稱，因欠缺‘一中’原則和‘九二共識’，排除台灣參與，已非常明確證明陸方是以政治干預健康人權，更違反世衛組織憲章，剝奪台灣人民的權益。”