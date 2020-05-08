世衛大會前台灣再籲應被允許有意義參與世衛並成為正式會員

總統蔡英文（中）2020年4月116日對世界衛生組織（WHO）提出13點說明強調一直與台灣衛生部門保持技術交流表示，這13 點回應也說明了台灣的參與並不完整；台灣只是個案被允許，沒有全面性確保台灣可以完整參與，台灣應該要得到一個完整的參與權，雙向與WHO有互動。

世衛組織大會將在本月18日舉行，台灣行政院副院長陳其邁8日與美國衛生部副部長哈根線上討論美台防疫合作時表示：台灣有能力作出貢獻，台灣應被允許有意義參與世衛，並成為正式會員。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社8日從華盛頓報道：華府智庫“戰略暨國際研究中心”（CSIS）今天邀請行政院副院長陳其邁與美國衛生部副部長哈根（Eric Hargan）對談。這是繼台灣衛福部長陳時中與美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar II）4月27日舉行雙邊電話會議後，台美高階官員再度線上對談，討論疫情相關事務。當時陳時中與艾薩通話共識是：沒有人應該被孤立在這個重要國際衛生組織外，尤其在2019冠狀病毒疾病危機之際。

8日台灣行政院副院長陳其邁向華府智庫表示，台灣目前只有440例確診病例，其中80%病患已康復，且連續26天沒有本土病例。在台灣，店家學校都維持正常營運，棒球賽也持續進行，台灣證明民主具備充分條件能取得抗疫勝利。陳其邁指出，“台灣模式”有3大要件，包含資訊透明、科技運用與團隊合作。

陳其邁指出，世界各個民主國家皆能採行“台灣模式”，台灣將持續與美國合作，爭取參與世界衛生組織（WHO）。他強調：我們2300萬人民不該被排除在世衛之外，台灣應被允許有意義參與世衛，並成為正式會員。

哈根致詞時呼籲，世衛應恢復邀請台灣以觀察員身分出席WHA。美國大力支持台灣以觀察員身分參加18日將召開的世界衛生大會（WHA），對於世衛阻礙台灣參與WHA及其他世衛技術會議，美方深感失望。

哈根還透露，台灣是他北美地區外首個造訪的地方，1988年的夏天，他就住在台北青年活動中心，除了在國語日報學習中文，也在補習班教英文。他說，雖然是多年前的事，但許多當時回憶仍歷歷在目，貼近他的心。