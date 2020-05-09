中聯辦撐腰下建制派“全武行”奪取立會小組主席權

2020年5月8日，香港立法會內務會上，建制派議員郭偉強強行拉扯民主派議員陳志全，陳其後跌倒，郭仍繼續將陳拖行。（網上截圖）

立法會內務委員會8日開會，上任主席、建制派民建聯主席李慧瓊一早就霸佔了主席位置，民主派議員遂圍上主席台前理論，建制派早有預謀亦一哄而上，當場演出“全武行”，民主派11名議員在多數暴力下被逐出會議廳，更有民主派議員陳志全在跌倒之後遭工聯會的郭偉強“拖拉”出場。在極度混亂之下，建制派得償所願，涉嫌違法奪取內會主席位置，一般相信國歌法等惡法將在建制派護航下快速通過，年初接任中聯辦主任的駱惠寧和林鄭月娥亦可因此在兩會召開之前，向北京有所交代。

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在此之前，港澳辦和中聯辦相繼發文批評民主派阻攔立法會內會選出主席，延誤運作，影響香港民生經濟，中聯辦的聲明更點名強烈譴責郭榮鏗同其他民主派議員“拉布”、“政治攬炒”，致立法會內務委員會6個月未能產生主席，多達14條法案因此未能及時審議之後，特首林鄭月娥本周二在記者會上發言響應，支持立法會主席梁君彥接受“外界法律”意見，由內會前任主席、建制派民建聯主席李慧瓊繼續主持內會主席，又稱可以預料到時及可能出現肢體衝撞場面。

在北京的撐腰下“連任”內會主席之後表示，她將繼續主持內會會議。

根據立法會議事規則，立法會每屆任期首個會期的內會正副主席選舉，須在委員會於該會期內舉行的首次會議上進行。內會在每屆任期的首次會議，由立法會議員中排名最先者負責召開。公民黨的郭榮鏗就是根據這項規則負責召開新一屆的內會會議，由於立法會的組成只有一半由民選產生，建制派等人透過小圈子選舉佔了多數，郭榮鏗和其他民主派人士為了阻截惡法流入已經淪為橡皮圖章的立法會表決，遂以緩兵之計，阻攔內會選出主席，希望立法會在今年9月改選之後出現變天。

內會8日的會議安排上午、下午兩個會議，上午由公民黨郭榮鏗主持處理主席選舉，主戰場則是下午由李慧瓊親自上陣，討論法律爭議和處理積壓議程。為確保李慧瓊能登上主席台，在內會前的教育事務委員會即將完結時，逾20名戴黑色戰術手套的立法會保安聯同民建聯議員為李慧瓊開路，衝向主席台，李慧瓊在保安協助下與教育事務委員會主席葉劉淑儀交換位置，當時坐在副主席位置的教育界議員葉建源試圖阻止，但被保安拉走。保安和建制派議員之後組成人牆圍在主席台前，阻止民主派議員靠近，對峙期間雙方多次推撞並互相指罵，更拍片或作網上直播；何君堯更一度作打拳狀。

距離正式開會時間尚有五分鐘，會議室氣氛漸趨緊張，雙方仍在爭持及叫口號，議會陣線朱凱廸和人民力量陳志全分途突圍，朱試圖沿牆壁爬高接近主席台，險象環生，陳則在正面突破，均被保安阻止。陳志全助跑衝向主席台期間，被郭偉強拉跌並拖行；黃定光以手肘推開民主黨許智峯。

在多番擾攘和抗議聲下，李慧瓊先給予警告，並陸續將陳志全、朱凱廸、譚文豪、許智峯、楊岳橋等10名議員趕離會議室，部份人被保安擡走。被趕的尹兆堅因受傷倒地，由救護車送院。在公眾席的工黨主席郭永健懷疑投擲一疊紙張到會議廳，但未能阻止建制派繼續開會，李慧瓊只休會五分鐘處理。

拉鋸超過3小時，郭榮鏗手持咪高峯指李慧瓊無權主持會議，宣告會議結束，並與多名民主派議員離場抗議。隨着最後一名民主派議員張超雄被逐，李慧瓊與建制派議員及立法會秘書處極速處理多項因內會過去半年未選出主席而積壓的法案，包括14項法案和31項附屬法例，也有成立法案委員會。李慧瓊完會前表明未來會繼續主持會議，以處理急切或重要事務。

郭榮鏗怒斥李慧瓊與法律顧問、保安是“赤裸裸奪權”，形容會議和李慧瓊驅逐議員的做法均是非法。他亦對於立法會法律顧問態度轉變表示極度震驚，並批評建制派的舉動，猶如去年逃犯條例般以破壞規則的方式以圖達至目的。

內會在餘下時間能否選出主席已不再重要，因建制派可任由郭榮鏗無了期選不出主席，因李慧瓊可如昨日般以解決急切事務為由主持會議。已完成法案委員會審議的國歌法即將可經由內會再提交上立法會大會三讀通過，但暫未有明確時間表。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強告訴蘋果日報，李慧瓊能順利主持會議將令其權力更有權威性，雖日後有機會受法律挑戰，但他指“一般法庭都會尊重立法會內部事務，不會介入，而主席又做了裁決，加上有法律顧問意見，相信日後（推翻）機會不樂觀”。