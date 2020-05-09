台灣參與世衛大會：美國會領導人致函多國促助台灣

世衛大會將在本月18日舉行，美國國會參眾兩院外委會的領導人本周五（5月8日）致函近60個國家，要求他們支持台灣參與世界衛生組織該信說，“疾病沒有國界。我們敦促貴國政府與美國一道，解決台灣被納入全球健康及安全組織中這一迫切的問題。

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據路透社和美國之音的報道：在信函上簽名的是4位美國國會參眾兩院外委會的領導人：美國國會眾議院外交委員會主席艾略特·恩格爾（Eliot Engel）、首席共和黨議員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）、參議院外交關係委員會主席吉姆·里施（Jim Risch）以及首席民主黨參議員鮑勃·梅內德斯（Bob Menendez）。

美國國會參眾兩院外委會領導人在這封信中強調，台灣的資源及專業知識是全球抗擊疫情中可以受益的資產。該信提醒各國，台灣在2009至2016年期間曾受邀參與世界衛生大會的各種會議。

該信說，“疾病沒有國界。我們敦促貴國政府與美國一道，解決台灣被納入全球健康及安全組織中這一迫切的問題。鑒於全球遭受2019新冠病毒病之害，聯合國成員國一起努力堅持要求邀請台灣參加2020年5月即將舉行的世界衛生大會視頻會議，是正確的開端。”

該信強調，“在全球抗擊最先在中國武漢發現的2019新冠病毒病傳播之際，確保所有國家以全球健康及安全為重，而非政治，從未顯得更加重要。”

路透社報道說，這封信發給了被看作是台灣朋友及盟國的“理念相近”的大大小小的國家，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙特阿拉伯、澳大利亞等。

發信之際，正值美國總統特朗普和其他美國官員就新冠病毒全球蔓延加緊批評中國。特朗普政府指責中國隱瞞信息導致新冠病毒疫情大流行的狀況更加糟糕。

美國總統特朗普上個月宣布暫停對世界衛生組織的資助，指責世衛組織以“中國為中心”，幫助中國就疫情爆發“散步假消息”。對此，世衛組織予以否認。

台灣一直謀求參加世界衛生組織的決策機構“世界衛生大會”這個月舉行的部長級會議。華盛頓及多個盟國支持台灣的訴求。台灣行政院副院長陳其邁5月8日曾經與美國衛生部副部長哈根線上討論美台防疫合作時表示：台灣有能力作出貢獻，台灣應被允許有意義參與世衛，並成為正式會員。

中國堅稱台灣的努力將會失敗，因為是基於政治而非不是為了台灣民眾的健康福祉。而台灣則爭辯說，台灣被排除在世衛組織之外，為全球抗擊新冠病毒疫情製造一個危險的缺口。