綠營立委提案刪除兩岸條例「國家統一」文字國民黨批推動法理台獨

台灣立法院8日一讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，由民進黨立委蔡易余等人共同提案，刪除條文中的「國家統一」文字。提案理由是，台灣與中國的關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因此該條例應加以修正。

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立法院一讀通過的這項修正案內容是，將第1條「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉.....」，其中的「國家統一前」五個字刪除，改為「因應國家發展」；另外將第26條之1及第63條中的「國家統一前」五個字改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。提案立委包括蔡易余、莊瑞雄、陳亭妃等。

提案理由是，中華民國目前管轄領域，僅及於台澎金馬與附屬島嶼，以及符合國際法規定的領空、領海與鄰接水域；且中華民國尊重中華人民共和國佔領大陸淪陷區的歷史事實，並承認中華人民共和國的主權。鑒於台灣與中國的關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因應台灣政治現實及發展，故做此修正。

提案通過一讀後，將送立法院內政委員會審查，再依序推動三讀。

國民黨政策會執行長林為洲質疑，蔡易余等人的提案形同推動法理台獨，如果民進黨要通過，後果及責任自己承擔，國民黨不當煞車皮。

他說，五二○將屆，蔡易余的提案是藉挑動統獨議題，製造兩岸緊張，也向獨派輸誠，但在一進一退操作下，是否有把將展開第二任總統任期的蔡英文再往中間推的戰略用意，值得觀察。

民進黨立法院團書記長鍾佳濱則表示，這是黨內委員個人多元意見的表示，不代表黨團立場，黨團目前尚未對這個議題進行討論。

陸委會晚間透過文字回復媒體提問指出，總體而言，政府的兩岸政策立場一貫而明確，努力維持兩岸和平穩定現狀，也全力捍衛國家主權；實作面上，則依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他法律處理兩岸事務，以維護台海和平穩定現狀，並沒有改變。

陸委會也說，行政部門自當尊重國會及國會議員的提案權。陸委會也會密切注意各界包括國會對兩岸關係所表達的各種意見。