網民呼籲街頭響應立會鬥爭警察在旺角向年輕人亂髮控票

2020年5月8日晚，大批警察唯恐有人響應支持立法會鬥爭，在旺角街頭的年輕人多被無故盤問，圖中手無寸鐵白衣青年路過，即有五名警察圍上。（網上截圖）

立法會內務委員會建制派與民主派8日上演“全武行”，有網民發起當晚於旺角、黃大仙等地進行抗議活動。據網媒香港01報道，晚上8時，彌敦道有多輛警車戒備，大批防暴警員沿彌敦道高調巡邏，又於西洋菜南街截查多名青年，向多名年輕人發出控票，指他們違反限聚令。事件一直擾攘至凌晨之後人群才逐漸散去。

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立法會內會選舉主席風波，建制與民主兩派爭持不下，立法會保安方面更派出20多人涉嫌為保皇黨提供保安服務，有網民發起今晚於旺角、黃大仙等地進行抗議活動。晚上8時，彌敦道有多輛警車戒備，大批防暴警員沿彌敦道高調巡邏，又於西洋菜南街截查多名青年。

至晚上9時許，豉油街、花園街交界有示威者用垃圾桶、發泡膠箱等雜物堵路，防暴警員持槍趕至，清理路障並驅散在場人士。其後警方向至少5人發出違反限聚令告票，有人不滿與警方理論。

從晚上9點後，大批防暴警員涌到旺角豉油街戒備，並廣播稱在場市民違反了限聚令，要求在場人士不要叫囂，現場有人指罵警員，有女警則情緒激動反而指責市民，有事向法庭申訴，言下之意似乎是不要勞煩警察。

大約9點半，警方於西洋菜南街拉起橙色封鎖線，其間多次推撞記者，又用胡椒噴劑指向記者，同時有警員截查至少7名青年。在現場採訪警察鎮壓示威行動的記者遭到警察胡椒噴射，幾乎已成為新常態。

其他大批防暴警由位於阿皆老街的惠豐中心，衝向通菜街交界，並截查多名人士，現場有超過10人一字排開受查，涉嫌當眾羞辱尚未定罪的“嫌疑犯”。在某些情況下，警察更下令被捕者在鬧事中統統蹲下，雙手放在頭頂上，猶如對待監獄犯人。

在沒有明顯街頭活動下，在場警察仍然一直駐守在場到午夜之後，並向部分行人發出控票，有人不知道所犯何罪而感到莫名其妙。香港01報道，其中1名被票控的女子，指自己只是與男朋友由便利店離開，卻被截停與多名人士一起受查，最終遭到票控。油尖旺區區議員林兆杉及曾自鳴向其派發卡片，2人表示會了解實際情況，考慮尋找義務律師協助。