反送中一年 有港人聚商場高唱願榮光歸香港

2020年5月10日香港民眾在商業中心舉行“和你sing”活動紀念反送中一周年和警方發生衝突

有香港民眾周日10日下午3點號召“和你SING”活動，有不少人響應，在香港各地區多處商場聚集並高唱“反送中”歌曲“願榮光歸香港”。但港警則以違反“限聚令為由，要求這些人解散。

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中央社綜合香港01、香港電台報導香：港“反送中”將滿一週年，有香港網友打算髮起“九龍大遊行”，但卻收到港警通知，反對遊行申請。

由於遊行不被允許，有網友號召10日下午3時在包括尖沙咀海港城、觀塘APM、九龍塘又一城、旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場和太古城中心等商場，發起「和你SING」活動，在各商場高唱”反送中“運動的代表歌曲”願榮光歸香港“。

據報道，在尖沙咀海港城有超過100名港人聚集合唱，不少人高舉手勢，喊“出“五大訴求，缺一不可”的口號，也有人揮動“光復香港，時代革命”的旗幟。另外，太古城中心則有警察指聚集人士違反了“限聚令”，警告將對在場人士發傳票，雙方一度陷入緊張氣氛。

港警下午5時許,在臉書（Facebook）專頁表示，據香港法例第599G章"預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例"，5月8日到21日期間，不得在任何公眾地方進行多於8人的群組聚集，任何人士參與或組織受禁群組聚集均屬違法。要求示威者解散。

截至下午6時許，港警在海港城將一名"深學媒體"的學生記者帶上警車。據"深學媒體"臉書專頁介紹，他們是由8名來自不同中學的香港在校學生，在2020年2月創立。

之後香港社工陳虹秀趕到現場，表示這些學生記者仍未成年，有未成年人權利，質疑港警拘捕理由不足，並認為這名學生記者被拘後，應有社工或家長陪同。