台灣副總統：不排除新冠病毒來自實驗室泄漏

台灣副總統陳建仁周日接受了與法廣同屬法國國際媒體集團的法國國際新聞頻道France24英語台主持人馬克·佩雷勒曼（Marc Perelman）的專訪。在12多分種的訪問中，陳建仁介紹了台灣抗疫策略，並且再度確認了台灣在去年十二月底向世衛組織提出警告武漢出現人傳人肺炎的信息但該組織卻並未給於足夠的重視。他還表示不能排除病毒來自實驗室的可能性，必須對此展開國際調查，呼籲中國必須進一步開放信息。

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Marc Perelman： 台灣離2019冠狀病毒疾病疫情中心如此近，如何可以在沒有全面封鎖、沒有大規模檢測的情況下，做到目前僅有440例確診病例、6人死亡？

陳建仁： 在這裡我要借用一下法國生物學家路易．巴斯德（Louis Pasteur）的名言：「運氣只對準備好的人微笑」。台灣根據2003年對抗嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的經驗，秉持三大原則：謹慎行動、快速回應、超前部署，成功控制疫情。台灣去年12月31日便啟動了一連串措施，包括入境旅客隔離、確診病患早期治療、接觸者居家隔離、大數據分析與智慧科技的延伸使用等。

Marc Perelman： 作為傳染病學家，您針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說有「大量證據」顯示病毒來自中國武漢實驗室一事有何看法？中國官方版本是病毒來自武漢的一個海鮮市場。

陳建仁： 病毒起源必須由科學檢視，目前我們認為病毒來自武漢，但到底是由實驗室或是自然感染源產生，還需要進一步證實.所有的可能性我們都必須謹慎以對。

Marc Perelman：所以，您並不排除病毒來自實驗室的可能性？

陳建仁：對，這是其中的一種可能性，但是，我們必須對此謹慎對待。

Marc Perelman：中國對於病毒的處理以及疫情數據是否據實以告？

陳建仁： 根據中國疫情早期的報告，只有嚴重肺炎病例被醫院隔離治療，卻沒有追溯病患治療接觸史，然而這些「肺炎」患者僅為冰山一角，因此確診人數比實際少了許多，尤其一開始檢測物資還沒到位，因此確診人數絕對被嚴重低估。這是肯定的。即使到現在，我們也無法得到中國病毒檢測人數的官方數據。

Marc Perelman：台灣是否真的在去年年底通報世界衛生組織有人傳人的可能性？因為世衛表示，台灣並未『清楚警示』。

陳建仁： 對，我們確實通報了世衛組織。台灣疾管署署長周志浩從網路訊息得知武漢出現至少7起非典型肺炎，「因此我們在31日早上通報，這些類似SARS病例的出現是極度不正常的現象，需要世衛與中國有關單位的立即關注與行動，也希望世衛提供更多相關訊息」，但世衛僅回覆已將台灣提供的資訊轉給相關單位。必須強調的是「非典型肺炎」或是「類SARS疾病」就是高度傳染性疾病。台灣提供的資訊應該能讓世衛嚴正看待人傳人的可能性。

Marc Perelman：美國等多個國家呼籲對世衛組織在此次疫情中表現展開調查，多個國家認為世衛組織的反應過於遲緩甚至可能受到中國政府的影響，您也支持對世衛組織展開調查嗎？

陳建仁： 台灣也和美國、澳洲等國一樣，支持對世界衛生組織的管理與責任展開國際調查。我們可以合理懷疑世界衛生組織怠忽職守，直到1月30日才宣布『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC），的確太遲了。同時我們也支持世界各國對中國展開調查的要求，希望中國當局能夠讓所有資訊公開、透明。

Marc Perelman：美國政府以及其他多個西方政府公開呼籲世衛組織邀請台灣作為觀察員國參加5月18日的世衛組織年會，但是，許多觀察家都認為由於來自北京的反對，這一倡議將不可能實現？

陳建仁：對，大家都知道，台灣這次防疫有成，應該要有機會能把台灣經驗，透過這個國際公衛平台，分享給其他國家。我們知道，疫情很可能會在秋冬出現第二波，因此這是讓台灣參與的正確時機與地點。

Marc Perelman：但是，到目前為止，台灣尚未受到邀請函？

陳建仁：沒有。

Marc Perelman：關於世衛組織總幹事譚德塞指控台灣「種族歧視」一事，您有何回答？

陳建仁：台灣是蓬勃發展的民主國家，從來沒有過這樣的攻擊言論。真正要關切的是世界衛生組織對於COVID-19的遲緩回應，若世衛能及早宣布國際公共衛生緊急事件或全球大流行，各國就能更早也更好地遏阻病毒。

Marc Perelman：您剛才提到第二波疫情，歐洲專家對此存在分歧，您真的認為會出現第二波？

陳建仁：當然，很可能在未來幾個月內會出現第二波，也因此世界各國需要緊密合作對抗病毒，目前為止，感染人口還不足以達到群體免疫，而研發疫苗需要時間，我認為第二波很可能出現在今年秋季或者冬季，所以，我們需要密切監控病毒，以確認它是否為成為季節性傳染病。

Marc Perelman：透過這次全球疫情，台灣和中國的關係會愈加緊張，抑或走向合作？

陳建仁：我認為沒有任何國家可以單獨對抗流行病，我們必須互相協助合作。台灣過去因為政治原因，在SARS風暴中單打獨鬥；而今，台灣仍然被世界衛生組織排除在外。這次，我認為我們應該互相合作，台灣能幫忙，也正在幫助所有需要的國家。我們必須合作，才能對抗這個流行病。

Marc Perelman：非常感謝您，副總統先生！

陳建仁：感謝您！