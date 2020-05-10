四名反黑組警察比黑社會還黑疑監守自盜毒品被捕

日前爆出一名警署警長懷疑監守自盜，私吞警方破獲的冰毒案其中25公斤作為證物的毒品而被警方一次突擊行動中逮捕，之後當局順藤摸瓜，前後一共逮捕了4名警務人員，全部隸屬西九龍區反黑組，蘋果日報報道，其中一名被捕者被質疑是“強硬鎮壓”反修例運動的警司鍾雅倫。

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報道指，上述被捕4人疑與早前警方破獲1.6億元港幣的毒品案有關，他們涉嫌盜取該案25公斤的證物，由於不排除有更多警員涉案，報道指西九龍總區更將發生大地震，該總區兩隊反黑組面臨重組，部份人料要轉任軍裝職務，30多名反黑探員及督察人人自危。

據了解，今次“私藏冰毒案”被捕4人，全部都屬於西九龍總區反黑組第2隊，職級最高為高級督察。其中首2名被捕的警署警長（41歲）及警員（37歲）因涉嫌販毒被捕，罪名較重，罪成最高可判終身監禁；至於昨日才被拘捕31歲高級督察及36歲警員，只是因“公職人員行為失當”罪名被捕，罪名較輕（最高可判監7年）。

報道引述消息人士稱，被捕31歲高級督察有份負責在1.6億元冰毒案“點算”毒品，被捕的36歲警員則曾負責在案中看守證物（毒品），警方懷疑兩人嚴重疏忽導致多達25公斤證物被盜走，遂拘捕兩人，但會否檢控還須看是否有證據證明兩人“故意”疏忽。

西九龍總區共有兩隊反黑組，探員近日亦如常執行限聚令任務，包括巡查區內酒吧打擊犯罪活動。據悉，在警方拘捕第一名警署警長當日，大批毒品調查科探員已經帶同搜毒犬進入西九龍總部，仔細搜查兩隊反黑組探員的辦公室，甚至曾強行“爆開”部份探員的儲物櫃，以確定是否有人私藏毒品。當日更一度有人謠傳反黑組整隊人被捕的消息，可見西九龍刑事總部內人心惶惶。

報道指，即使警方行動表面已暫告一段落，但近日再傳出消息指西九反黑組將“大地震”及面臨重組，部份反黑探員料要調往執行軍裝職務，新界南或港島區的警官可能將調派往西九龍總區，以整頓及重組反黑組。

現時西九龍兩隊反黑組由一名總督察作主管，在他之上便是在反送中運動曾被質疑“強硬鎮壓”抗爭者的鐘雅倫警司。有說法指鍾雅倫原有望快將再上一層樓晉陞為高級警司，但有警隊中人指“私藏冰毒”案可能對鐘有影響。

報道又指，鍾雅倫在反修例運動期間經常“走上前線”，多次出言挑釁及粗暴對待市民，態度囂張。去年9月尾，警方於紅磡過海隧道巴士站拉起封鎖線截停搜查過海巴士，當時有市民要求警方交代理據，身為紅磡分區指揮官的鐘雅倫竟態度輕佻問：“關你啥事？”又叫市民投訴，當市民反問警員編號並出示委任證時，他竟理直氣壯回應：“我沒有號碼，看清楚我的樣子”。其後網民於11月發起“三罷”，當行動進入第二天時，身穿防暴裝備的鐘雅倫竟向一名女子多次噴射胡椒噴霧，並粗暴地將女子制服在地上。