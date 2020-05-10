政務司張建宗冀望香港公務員學校仿效中共黨校

香港特區政府名義上第二把交椅的政務司司長張建宗希望，未來數年落成的公務員學校，一如國家行政學院般，多管齊下推廣基本法。所謂的國家行政學院，又名中共中央黨校。

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自反修例運動以來，有不少公務員不但支持運動，甚至更有人因參與而被起訴或撤職，港府欲整治公務員說法甚囂塵上。公務員事務局局長又在最近的高層大換班中走馬易將，整頓公務員班子似乎已是如箭在弦。

張建宗接受深圳衞視訪問時提到推廣基本法問題，他表示港府透過公民教育、學校教育和公務員培訓推廣基本法，直言希望4、5年後落成的公務員學院“有一個好好的基地，如國家行政學院一樣”。

此外，張認為疫情過後，香港要在本地、國家的市場，與及海外和國際這3個領域“重新出發”，又謂香港是“福地”，原因是“有國家的後盾”使香港“得天獨厚”，然後才提到香港本身有潛質、制度優勢和司法獨立等核心價值。

根據公務員事務局於2018年向立法會提交的文件，當局設立公務員學院的目的，是全面提升公務員培訓及相關設施，該學院會“加強公務員的領導才能、與市民互動溝通、創新和科技應用等範疇的培訓”，同時會“加深公務員對國家發展的認識，增強公務員的國際觸覺，並促進與不同地區的公務員交流”等。

至於張建宗提到，希望公務員學院能成為的國家行政學院，本名是中共中央黨校。黨校在其官方網頁介紹提到，國家行政學院“是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，推進黨的思想理論建設的重要陣地。”而根據公務員事務局今年給財委會的答覆，公務員事務局的公務員培訓處，多年來都有舉辦國家事務研習課程，當中主要由中高級公務員和政務主任參加的課程，就是與國家行政學院合辦，而課程內容包括《基本法》。

熟悉大陸時政的前文匯報駐京特派員劉銳紹告訴蘋果日報，國家行政學院與中共中央黨校，在組織體繫上雖有不同，前者培訓各級公務員，後者則培訓中共黨員，但兩者的性質和教育內容一樣。他認為，張建宗明言希望香港的公務員學院能如國家行政學院般，反映“香港整個管理體制會進一步大陸化，因為到時教的內容是什麼？可以預期系北京認可的內容，不會有很多真正的自由發揮、以至異見碰撞”。