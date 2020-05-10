酈英傑：避免外國球迷誤會中華職棒來自中國建議英文文宣加註Taiwan

台灣中華職棒2020年年5月8日起開放每場比賽上限1000名觀眾入場，下午在富邦悍將隊主場新莊棒球場內，工作人員賽前開會提醒應注意事項。

台灣的「中華職業棒球聯盟」（Chinese Professional Baseball League，簡稱CPBL）9日晚間發布聲明指出，美國在台協會台北辦事處處長處長酈英傑曾主動邀請該聯盟會長吳志揚於4月24日會面，酈英傑當時表示，「中華職棒」帶給美國人民許多生活樂趣，希望英文轉播能繼續維持。還說，美國在台協會尊重使用了31年的「中華職棒」名稱，但部分外國球迷誤會「中華職棒」是來自中國，建議在英文相關文宣上「加註Taiwan」，向外界傳達「中華職棒」是代表台灣的職業棒球聯盟。

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台灣桃園市長鄭文燦9日也證實，酈英傑5月1日曾在他陪同下前往桃園球場觀看閉門的「中華職棒」比賽，酈英傑問他，用「中華職棒」名稱是否會被誤會？當時鄭文燦曾經解釋職棒的歷史由來，以前台灣有兩個職棒聯盟，「中華職棒」跟「台灣大聯盟」，後來才合並成「中華職棒」。他也曾告訴對方，在對外的英文轉播宣傳上，可以盡量多使用「Taiwan」沒有問題。

事實上，酈英傑4月份就曾拜訪鄭文燦，表示希望能讓美國球迷很快看到台灣職棒，經桃園市政府和各方協調，由市府補助了新台幣200萬元，運用官方的Twitter，英文轉播樂天桃猿隊本球季六十場次。鄭文燦說，美國球迷不是要看中國職棒，而是要看台灣職棒，因此在英文轉播上會多加介紹宣傳台灣。

另外台灣有傳聞，酈英傑會見鄭文燦時，其實是建議把「中華職棒」改為「台灣職棒」，把Chinese改成Taiwan。對於這種說法，國民黨立委李德維批評，「外人不要對他國內政指指點點」，這是外交人員大忌。

至於傳聞說，酈英傑的說法可能代表美方態度或認知。李德維說，是否如此他無從得知，美國基於不同時段利益，確實可能有不同做法；但相對的，美方內部對美中台關係也有不同派別看法，酈英傑這次的言行，也不能排除僅是個別外交人員的暴衝。

中華戰略協會研究員張競說，北美四大職業體育聯賽中，有三者是以「國家」命名，包括職籃NBA（National Basketball Association）、職業冰球NHL（National Hockey League）、職業美式足球NFL（National Football League），三者當中只有美式足球聯盟是真正national，完全沒有加拿大隊伍。除此之外，袋棍球（lacrosse）的NLL（National Lacrosse League），9支隊伍中更有4支來自加拿大，比例將近一半。他說，如果以AIT認為中華職棒「可能造成誤解」的標準，美方要不要回去好好檢討一下，這些不是national，卻自稱是national的職業賽事聯盟？

四月中，行政院長蘇貞昌在答覆立委質詢要求把「中華職棒」名稱改為「台灣職棒」時曾說，台灣有很多名稱，在國際上運作時常與中國混淆。這次疫情台灣防疫做得好，如何讓全世界看到「台灣不是中國、台灣跟中國不一樣」，這是非常有必要的。

但中華職棒聯盟會長吳志揚隨即表示，單純是民間團體，要不要改名，內部自會討論，輪不到政府幹涉。他也說，「我們的國名叫中華民國，所以叫中華職棒沒有問題」。

他並說，政府不能看民間團體的名字不爽就要改，那為什麼「中華棒球協會」和「中華台北奧委會」不先改？為什麼要先拿一個民間組織開刀？