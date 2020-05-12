台灣副總統：不排除新冠病毒來自武漢實驗室

台灣副總統陳建仁5月10日接受了與法廣同屬法國國際媒體集團的法國國際新聞頻道France24英語台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的專訪。在12多分種的訪問中，陳建仁介紹了台灣抗疫策略，並且再度確認了台灣在去年十二月底向世衛組織提出警告武漢出現人傳人肺炎的信息但該組織卻並未給於足夠的重視。他還表示不能排除病毒來自實驗室的可能性，必須對此展開國際調查，呼籲中國必須進一步開放信息。

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Marc Perelman： 作為傳染病學家，您針對美國國務卿蓬佩奧說有「大量證據」顯示病毒來自中國武漢實驗室一事有何看法？中國官方版本是病毒來自武漢的一個海鮮市場。

陳建仁： 病毒起源必須由科學檢視，目前我們認為病毒來自武漢，但到底是由實驗室或是自然感染源產生，還需要進一步證實……所有的可能性我們都必須謹慎以對。

Marc Perelman：所以，您並不排除病毒來自實驗室的可能性？

陳建仁：對，這是其中的一種可能性，但是，我們必須對此謹慎對待。

Marc Perelman：中國對於病毒的處理以及疫情數據是否據實以告？

陳建仁： 根據中國疫情早期的報告，只有嚴重肺炎病例被醫院隔離治療，卻沒有追溯病患治療接觸史，然而這些「肺炎」患者僅為冰山一角，因此確診人數比實際少了許多，尤其一開始檢測物資還沒到位，因此確診人數絕對被嚴重低估。這是肯定的。即使到現在，我們也無法得到中國病毒檢測人數的官方數據。