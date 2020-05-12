台灣副總統：台灣支持對世衛組織和中國的國際調查

台灣副總統陳建仁周日接受了與法廣同屬法國國際媒體集團的法國國際新聞頻道France24英語台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的專訪。在12多分種的訪問中，陳建仁介紹了台灣抗疫策略，並且再度確認了台灣在去年十二月底向世衛組織提出警告武漢出現人傳人肺炎的信息但該組織卻並未給於足夠的重視。他還表示不能排除病毒來自實驗室的可能性，必須對此展開國際調查，呼籲中國必須進一步開放信息。

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Marc Perelman：台灣是否真的在去年年底通報世界衛生組織有人傳人的可能性？因為世衛表示，台灣並未『清楚警示』。

陳建仁： 對，我們確實通報了世衛組織。台灣疾管署署長周志浩從網路訊息得知武漢出現至少7起非典型肺炎，「因此我們在31日早上通報，這些類似SARS病例的出現是極度不正常的現象，需要世衛與中國有關單位的立即關注與行動，也希望世衛提供更多相關訊息」，但世衛僅回覆已將台灣提供的資訊轉給相關單位。必須強調的是「非典型肺炎」或是「類SARS疾病」就是高度傳染性疾病。台灣提供的資訊應該能讓世衛嚴正看待人傳人的可能性。

Marc Perelman：美國等多個國家呼籲對世衛組織在此次疫情中表現展開調查，多個國家認為世衛組織的反應過於遲緩甚至可能受到中國政府的影響，您也支持對世衛組織展開調查嗎？

陳建仁： 指出，台灣也和美國、澳洲等國一樣，「支持對世界衛生組織的管理與責任展開國際調查」。所以我們可以合理懷疑世界衛生組織怠忽職守，直到1月30日才宣布『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC），的確太遲了。同時我們也支持世界各國對中國展開調查的要求，希望中國當局能夠讓所有資訊公開、透明。

Marc Perelman：美國政府以及其他多個西方政府公開呼籲世衛組織邀請台灣作為觀察員國參加5月18日的世衛組織年會，但是，許多觀察家都認為由於來自北京的反對，這一倡議將不可能實現？

陳建仁：對，大家都知道，台灣這次防疫有成，應該要有機會能把台灣經驗，透過這個國際公衛平台，分享給其他國家。我們知道，疫情很可能會在秋冬出現第二波，因此這是讓台灣參與的正確時機與地點。

Marc Perelman：但是，到目前為止，台灣尚未受到邀請函？

陳建仁：沒有。