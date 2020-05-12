特首擬年內變動通識科以改變社會運動 教協斥港府欲政治干預教育 須停止

被部分建制派視為年輕人參與大型社會運動「推手」的中學通識科面臨「整頓」風險，行政長官林鄭月娥表示，教育不可成為「無掩雞籠」，今年內一定會講清楚如何「處理」通識科的前景，並指其他科目亦須做好把關工作。香港教育專業人員協會(教協)不滿其指控，指特首是要製造白色恐怖，為政治干預教育鋪路，必須停止。而建制派的教育工作者聯會會長黃均瑜雖不贊成「殺科」，但建議當局考慮重新評估通識科的課程設置和考試導向方針。

廣告 繼續瀏覽後續

林鄭月娥今(12日)早出席會議前響應傳媒時強調，自己沒有說要「整頓」通識科，但通識科己有十年歷史，現時須全面檢視，其課程宗旨能否一如當初設計般，培養學生廣泛知識基礎、尊重多元文化、明辯是非、增強國民身份認同等，相信這亦是課程發展專責小組的研究內容，待小組提交報告後，教育局會向她提出響應。

她指出，在過去一年，社會對教育的關心和批評是有目共睹的，她相信，沒有人會反對教育須要把關，而政府、辦學團體、校長及老師均是把關者，他們須對學制、考試、課程、教材作出把關。當局現時正審視有十年歷史的通識科，

林鄭月娥在昨天刊登的《大公報》專訪中表示，有人「在校園內傳播失實、偏頗的歪理」，指「教育不可以成為『無掩雞籠』，出了問題必須要處理」，並會於今年內「處理」通識科。她又說，除了通識科之外，其他科目也會「被滲入」，所以需要有人把關，以保障心智未成熟的學生不被歪理荼毒。

對於林鄭月娥的說法，教協發表聲明，反駁林鄭月娥的「無掩雞籠」論，指各科老師和學校當局均是本着專業及客觀的準則，培養學生獨立思考和明辨是非的能力，要求林鄭月娥撤回言論和向教師致歉。

聲明又指，特首指其他科也會「被滲入」，要求各層面都要把關，反映港府有意對教育作出全面干預，已經並非針對個別科目，促請政府立刻停止無理施壓。

教協重申，2015年已有大學調查反映通識科與學生的政治參與度沒有明顯關連，通識科反而令學生更容易跳出自己固有框架，更全面分析社會議題。聲明指，林鄭月娥的說法只是為自己的施政失誤開脫，企圖要教育界成為她的代罪羔羊。聲明又引述教協去年底的一項針對通識教師的調查顯示，七成七的受訪者同意維持通識必修必考，可見維持通識核心科目地位是教育界的共識。

本身是港區人大代表的教聯會長黃均瑜認為，通識科有泛政治化、時事化問題，令學生過於政治早熟，容易想到挑戰權威。但他強調，不應把社會問題全部歸咎於通識科，更不是通識教師的錯。他建議局方考慮重新評估該科目的課程設置，讓通識科令學生有廣博知識基礎。