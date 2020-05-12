香港海洋公園瀕臨破產 急尋54億元救亡

本已急須港府注資擴充的海洋公園，受疫情影響至收入歸零三個月，其流動資金現只足夠維持至6月底，港府匆匆向立法會要求撥款54億港元救亡，若申請不獲通過，香港首個主題公園屆時便須倒閉。這是港府五個月內第二次要求撥款注資，有議員憂慮，公園將成為港人的無底深潭，建議把現時以服務旅客為主的海洋公園，重新定位。

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已有43年歷史的海洋公園，年初曾要求港府注資106億港元(下同，摺合約12.6億歐元)新建七個園區，當中的水上樂園可望年底落成，但商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表明，疫情使全球的旅遊生態出現大改變，客流等經營環境將截然不同，1月時提出的發展大計已變得「不可行」，將另外成立海洋公園檢討小組，重新審視發展方案。若按原訂計畫擴建，公園亦只能多維持十七年。

根據港府向立法會提交的文件，本星期五向財務委員會申請的54億元撥款，主要用於償還兩筆快將到期的30億元商業貸款，以及資助公園一年的營運費。另外，港府亦申請讓園方延至明年9月才償還兩筆貸款予政府。

海洋公園董事局主席孔令成在記者會上表示，公園每月的營運費便須1.4億，停開三個半月便須花費5億，加上停開而損失的7億元收入，公園的流動現金只可以維持營運至6月底。他形容，公園正面對有史以來最嚴峻的財務挑戰，期望儘快得到資助，否則將永遠失去一個市民喜愛的香港品牌。

由於文件顯示海洋公園有可能再須尋求立法會撥款，以公帑營運公園，當被問及政府撥款會否變成常規時，邱騰華沒有正面回應，只是表示，不希望出現這種情況，並強調公園過往都是自負盈虧，倚靠商業貸款及政府貸款維持營運，但日後情況，仍須審視。

立法會議員的態度較為紛紜，本身是自由黨黨魁的立法會經濟發展事務委員會主席鍾國斌不滿港府在最後一刻才提出申請，令議員有不支持便要當千古罪人的感覺，進退維谷，但其實問題可以有不同解決方法。他今早在一個電台節目中建議，先撥款24億作公園營運之用，至於用於償還貸款的30億撥款，則暫緩批撥，因為那並非長遠計畫。他又要求更換公園管理層。

公民黨議員譚文豪表明會反對撥款，因為公園最高管理層在6、7月相繼離職，而日後發展仍有待重新制定，難以令人信服資助是物有所值；民主黨則要求公園改為以港人為主，以及壓縮開支才同意撥款；議會陣線議員毛孟靜則憂慮，資助申請會陸續有來，公園將成為一個無底深潭。旅遊界議員姚思榮支持撥款，憂慮公園一旦關閉，香港便會少了一個重要景點，吸引力亦隨之減少，打擊旅遊業。

中文大學商學院客座教授冼日明認為，申請過於倉卒，未見公園交代日後將如何救亡，否則只是花費大筆公帑去延遲公園一年倒閉。他認為，港府應先諮詢港人是否願意支持公園長遠發展。

由港府出資興建和擁有的海洋公園，於1977年開幕，回歸後入場人次累創新高，香港市民和中國內地旅客幾乎各佔一半，但由2015年起，公園的入場人次及收入下跌，連年錄得赤字。今年1月更罕有地把員工凍薪，又建議員工放取無薪假期或提前退休。受武漢肺炎疫情影響，海洋公園1月26日起暫停開放。