WHO稱會員國看法分歧無法發出邀請函台灣反批被單一會員國宰制

13個國家提案邀請台灣參加今年世界衛生組織大會的視頻會議有了初步的結果，世衛組織法律顧問索羅門11日表示，會員國沒有清楚的支持，並且看法分歧，因此秘書長譚德塞沒有足夠的授權可以發出邀請函。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣外交部今天則召開記者會強力批判世衛組織，說WHO是「被單一的會員國宰制」。外交部發言人歐江安說，「WHO他們真的是被一個單一的會員國宰制，真的是任憑中國方面的說法，完全聽憑中國的意思」。

台灣外交部說，他們查過WHO議事規則跟過去慣例，獲得出席的方式有兩種，一種是大會通過決議，另一種是幹事長邀請。

歐江安說，「過去的慣例，台灣從2009到2016，我們連續八年，就是基於收到WHO幹事長的邀請函，我們才能夠參加的」

不過台灣外交部並沒有打算就此放棄，外交部官員指出，不僅是台灣邦交國聯名提案，接下來歐美等主要國家也將有具體行動，會針對台灣參與的議題向世衛組織提出挑戰，但為避免困擾，無法透露細節。

但台灣官員也說，以往世界衛生大會在日內瓦召開時，台灣可以到現場去遊說、說明，支持台灣入會的國家，也可藉著提案、辯論等機會聲援台灣。不可諱言今年改采視訊後，世衛秘書處的行政優勢更加凸顯，壟斷了台灣參與的任何機會。

另外，國民黨立委江啟臣11日在立法院質詢指出，美國與其他國家最近大力支持台灣參與世衛大會，既然這樣，美國為什麼不自己在WHA上幫台灣提案？難道美國認為他們不適合提案嗎？

台灣外交部長吳釗燮答覆表示，台灣必須與美國和其他支持的友邦討論出他們認為最合適的方式，如果他們認為今年仍不合適處理，台灣太過強硬，會有反效果。

立委追問，所以美國仍然認為不適合，而必須由其他友邦提案？吳釗燮回答說，目前是這樣。他承認，由美國提案自然更具力道，台灣也沒有放棄希望由美國提案。但在與美國討論時，必須尊重美國的立場。