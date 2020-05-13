中國與世衛所謂台灣問題備忘錄有否經會員國認可？

近日，一份據稱是中國與世界衛生組織在2005年達成的秘密諒解備忘錄在網絡上流傳。這份文件對台灣在世衛組織的參與方式、參與人員級別等都有非常具體的規定，而且一切必須經中國常駐日內瓦代錶轉發中國衛生部同意。中國外交部發言人趙立堅5月12日在北京的一次例行記者會上被問及時，絲毫沒有否認這份備忘錄的存在。但曾任台灣衛生福利部駐非洲轉以及駐美國代表處衛生組長的盧道揚先生接受本台採訪時表示，他雖然早聽說有這份文件存在，但世衛官員與台灣互動中從未正式展示內容。盧道揚先生認為，這份備忘錄並未經過世衛組織會員國認證和同意。

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Taiwan-WHO-Chine/Lu Daoyang

盧道揚：我相信，說這（台灣自2017年起不再作為觀察員參加世衛大會與這份諒解備忘錄）兩者之間有關係並不完全正確。因為很清楚的一點是，台灣要求參加世界衛生組織，只是一種叫做“有意義的參與”，意思就是：我們不幹涉會員，也不幹涉政治稱號， 只是按照原來做法，希望有機會和大家談談就好。

關於那本備忘錄，事實上2009年就被透露出來。我們在網絡上也有看到。2007年我還在非洲擔任衛生福利署駐非洲代表的時候， 就有聽到它的存在。但是，WHO的官員與我們互動的時候，只說有這樣的諒解（備忘錄），但是不透露它的內容。意思就是說，這份備忘錄並沒有經過WHO會員的認證和同意。那我不曉得，在聯合國組織裡面，像這樣重要的行政運作，不需要會員同意嗎？難道只需要一個行政長官在那邊說：我們照這樣走就好了？這個當然有很大問題，我們需要去探討。

但是您提到的這種狀況，就是我們後來才知道的這個備忘錄，影響的是世界衛生組織與台灣互動的模式，它（世衛組織）願意在這段時間用這個模式與台灣互動，而台灣其實並不知情。而且，我一定要重申一次：這份備忘錄所提及的，關於台灣所有跟WHOde 互動都要經過中國的同意的部分，我們一概不接受，不承認，而且非常沒有道理。因為，很明顯，台灣並不屬於中國啊。中國哪個時候管理過台灣啊。我出國、出去玩，我的護照也不需要跟中國去申請啊。這是最簡單、最直接的例子，我很不理解為什麼要把政治議題加入其中。

法廣：您的意思是，這份所謂2005年，中國與世衛組織達成的諒解備忘錄，並沒有經過大會認可同意的、本身應該是沒有法律約束力的一份文件？

盧道揚：應該是這樣。因為您去看WHO所有的公開文件，（這份備忘錄）沒有一次拿出來討論，經過會員認可。如果私底下，前一任幹事長願意接受處理，將它作為一個行政指導，那他會面對所有會員對他的責難。這也就是為什麼這份備忘錄到現在也還沒有拿出來給會員看。

法廣：現在網上流傳的這份所謂諒解備忘錄是世界衛生組織的內部文件嗎？

盧道揚：我們不清楚，我也沒有辦法去認證。您要問的是世衛組織的官員。我們所了解的是，世衛組織在與台灣互動的過程中，開頭上有提過有這樣的文件存在，但是從來也沒有給我們正式看過，說：你看，抱歉啊，我們需要這樣做⋯⋯ 沒有，我可以代表我的同仁跟大家講：從來都沒有一次正式地把它給我們看，說：很抱歉，我們需要照這樣的規矩走。以後，你們看懂了，就這樣走⋯⋯所以，這些正式的互動模式既然都沒有發生，那我們怎麼可能看到這樣的文件，然後說我們接受，就照這樣走呢？！這是不可能的事情。