聯合國人權高專辦：敦促港府勿用刑事檢控沉默和平抗議

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）5月13日發表聲明指，聯合國人權事務專家當天敦促香港特別行政區政府立即撤銷對15名民主派活動人士，有關他們在去年和平參加示威活動的刑事檢控。

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香港民主黨創黨主席李柱銘，前立法會議員吳靄儀、梁國雄、何俊仁、李卓人，以及“壹傳媒”創辦人黎智英等 15 名民主派人士，被指去年 8 月到 10 月組織參與反修例遊行集會，並於今年4 月 18 日被警方於同日上門拘捕。就這一事件，聯合國人權專家表示，敦促港府立即撤銷對他們的刑事起訴。聲明指，即使遊行示威需要獲得政府同意，但認為任何人都不應因參與和平抗議而受刑事制裁。共同簽署這一聲明的聯合國專家包括：和平集會自由權和結社自由權問題特別報告員伍樂（Clément Nyaletsossi Voule）、促進和保護意見和表達自由權問題特別報告員加耶（David Kaye）、人權捍衛者特別報告專員勞樂爾（Mary Lawlor）。

特別報告員是聯合國人權理事會特別程序的一部分。特別程序是聯合國人權系統中最大的獨立專家機構，是人權理事會獨立實況調查和監測機制的總稱，旨在處理世界各地的具體國家情況或專題問題。特別程序專家在自願的基礎上工作；他們既不是聯合國工作人員，也沒有工資。他們獨立於任何政府或組織，以個人身份任職。

上文提到的15 名被捕香港民主派知名人士被控違反《公安條例》，而該聲明則批評條例規定集會需要政府批准，違反國際人權標準。這些專家又指，被控的都是香港民主運動重要人物，憂慮檢控的真正目的是為香港的和平抗議帶來寒蟬效應。專家們寫道，“這些指控是在受2019冠狀病毒病疫情影響，示威活動受限下提出的。被指控的人士則都是民主運動的重要人物，我們擔心對他們進行的逮捕將為香港和平示威帶來寒蟬影響。”

這些專家們還呼籲香港政界應就《公安條例》是否履行國際人權標準進行複查。聲明談到，他們注意到過去數個月不少和平示威者被定罪，包括符合防疫規定的和平示威，呼籲港府根據國際人權標準重新審視《公安條例》。聲明指出，聯合國專家們正對這一案件保持高度關注，並與相關權威保持聯繫。此前，香港保安局曾發聲明指，“沒有人可以凌駕法律或犯了法而不需面對後果，如果有證據顯示任何人犯法，無論是什麼身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權，警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。”