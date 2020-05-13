陳建仁：台灣應對疫情經驗可供他國借鑒

台灣副總統陳建仁周日接受了與法廣同屬法國國際媒體集團的法國國際新聞頻道France24英語台主持人佩雷勒曼（Marc Perelman）的專訪。在12多分種的訪問中，陳建仁介紹了台灣抗疫策略，並且再度確認了台灣在去年十二月底向世衛組織提出警告武漢出現人傳人肺炎的信息但該組織卻並未給於足夠的重視。他還表示不能排除病毒來自實驗室的可能性，必須對此展開國際調查，呼籲中國必須進一步開放信息。

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Marc Perelman：美國政府以及其他多個西方政府公開呼籲世衛組織邀請台灣作為觀察員國參加5月18日的世衛組織年會，但是，許多觀察家都認為由於來自北京的反對，這一倡議將不可能實現？

陳建仁：對，大家都知道，台灣這次防疫有成，應該要有機會能把台灣經驗，透過這個國際公衛平台，分享給其他國家。我們知道，疫情很可能會在秋冬出現第二波，因此這是讓台灣參與的正確時機與地點。

Marc Perelman：但是，到目前為止，台灣尚未受到邀請函？

陳建仁：沒有。

Marc Perelman：關於世衛組織總幹事譚德塞指控台灣「種族歧視」一事，您有何回答？

陳建仁：台灣是蓬勃發展的民主國家，從來沒有過這樣的攻擊言論。真正要關切的是世界衛生組織對於COVID-19的遲緩回應，若世衛能及早宣布國際公共衛生緊急事件或全球大流行，各國就能更早也更好地遏阻病毒。

Marc Perelman：您剛才提到第二波疫情，歐洲專家對此存在分歧，您真的認為會出現第二波？

陳建仁：當然，很可能在未來幾個月內會出現第二波，也因此世界各國需要緊密合作對抗病毒，目前為止，感染人口還不足以達到群體免疫，而研發疫苗需要時間，我認為第二波很可能出現在今年秋季或者冬季，所以，我們需要密切監控病毒，以確認它是否為成為季節性傳染病。