一家九口三人染武肺 港官不排除或現小區大爆發

打破香港連續23日零本地感染紀錄的66歲女子，其不同住的5歲孫女亦確診武漢肺炎，而同住丈夫亦初步確診，正等待覆檢結果，一旦確診，即一家九口有三人染疫，出現家庭群組爆發。他們確診前，曾到不同人流聚集地方，令小區感染風險大增，衛生防護中心承認，小區有隱性傳播鏈，更不排除或會再出現小區大爆發。

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香港昨天新增三宗感染武肺個案，當中一宗是由巴基斯坦返港的輸入確診個案，另兩宗則是沒有外游、分別居於荃灣梨木樹邨兩幢公屋的兩嫲孫，她們屬本地個案，令香港染疫人數增至1051人。不同報章引述消息人士稱，與66歲女患者同住的丈夫雖無病徵，但入住檢疫中心後於昨晚初步確診。

這個家庭群組先發病的66歲祖母，本月8日曾經發燒，事隔三天確計，期間主要在區內街市出入，並照顧在區內另居的孫女；而5歲孫女11日病發前曾到補習社，併到外婆家與十多人聚餐。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上表示，女病人有八名家人，其中七人出現病徵需送院；其丈夫則無病徵，被送往檢疫中心。入院的六名家人對病毒呈陰性。

張竹君表示，上述本地個案的源頭仍然未明，病人既無外游，亦無與確診者接觸，因此會進行大規模篩查，安排涉事兩個居所的全幢樓住戶進行深喉唾液檢測；亦會為涉事街市的檔販檢驗，希望找出隱形病人。

她承認，今次再現小區感染，顯示小區有隱性傳播鏈，「不排除陸續有個案出現，更可能有小區大爆發。」食物及衛生局副局長徐德義呼籲，市民有心理準備，疫症會持續變化，但暫時毋須收緊早前放寬的防疫措施。

對於被指小區的病毒篩查不足以致出現隱性傳播鏈，張竹君雖不認同要增至每天檢測七千人，但同意明天起擴大「加強化驗室監測計畫」範圍，分階段為三萬名在機場工作的人員進行免費檢測，每天名額五百人；另亦考慮為安老院舍的員工檢驗。