港府新局長民望全見紅 評論稱受「結構性負數」拖累 換官亦難改負面觀感

香港管治班子上月底大換血，但一項民意調查顯示，五名新上任問責局長的民望均為負數，由負1點到負18點不等，原應出現的「蜜月期」欠奉，而十七人的執政班子亦只有一名局長的民望凈值出現正數，有7點。負責民調的鐘劍華博士表示，結果反映港府已錯失更換官員以提振政府聲望的良機，新官反受管治團隊「結構性負數」拖累，顯見市民已把對政制的負面觀感投射到管治團隊，若不作出有意義的改變，情況難望改善。

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香港管治班子由特首、三名司長和十三名局長組成，香港民意研究所本月4日至6日以電話隨機抽樣訪問了一千人調查官員民望，發現若以100分為滿分，特首林鄭月娥評分微升至27.9分，但以支持率減去反對率的支持率凈值維持在負56點；至於三名司長的評分亦變化不大，由20.2分至33.3分不等，支持率凈值亦全是負數，由負32點至負61點不等，當中，負責檢控的律政司長鄭若驊繼續居於榜末，且屬於相當低的水平。

香港民研副行政總裁鍾劍華在記者會上指出，特首及司長的支持率已變得穩定，若期望他們的評分或民望有意義地回升，可能需要政府有突破性轉變才行。

局長方面，十三人中，只有環境局長黃錦星的支持率凈值錄得正值，有7點；其他全為負數，包括在民調時只上任約一星期的五名局長。五名新局長中，由紀律部隊「空降」的政制及內地事務局長曾國衛的支持率凈值最低，是負18點；而民望「最高」的財經事務及庫務局長許正宇，支持率凈值亦只有負1點。

鍾劍華指出，傳統上，新官上任均會有蜜月期，但五人未有機會表現便已被市民給出負評，顯然受團隊所累。他認為，這亦反映港府已錯失換人最佳時機，市民顯然已把對政治體制的負面觀感投射到整個政府團隊上，令管治班子出現「結構性負數」，若要改善，除非作出有意義的改變。至於曾國衛的負值遠較其他新任局長高，鍾劍華估計，與他早前在辦公室放置中國國家主席習近平肖像的事件有關。

若以整體局長而論，民望最差的，是推動逃犯條例工作的保安局長李家超，支持率凈值是負47點。捲入香港電颱風波、被指打壓新聞自由的商務經濟發展局長邱騰華，民望大跌至負19點，是上任以來新低。