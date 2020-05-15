香港反修例首宗承認暴動罪男子被判入獄4年

香港一名反修例運動示威者周五在法院承認參與暴動罪，隨後被當庭法官胡雅文判被告入獄 4 年。這也是香港反修例運動中首名承認暴動罪的示威者，目前未知其是否會上訴。

廣告 繼續瀏覽後續

據立場新聞報道，現時 22 歲的被告冼嘉豪，被控一項暴動罪及兩項抗拒警務人員罪，控罪指他於去年 6 月 12 日在中環立法會道，立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不明人士參與暴動，以及抗拒 2 名執行職責的警務人員。被告承認暴動罪，不承認兩項抗拒警務人員罪，此兩項抗拒罪則會留在法庭存檔，不予起訴。辯方大律師藍凱欣為他求情指，被告當日沒有預謀犯案，只是一時衝動而作上述舉動。雖然警察在被告身上搜出頭盔、索帶，但沒有搜出武器，他當日只是隨意在地上拾起其他示威者留下的雜物，並向警員投擲。對於控方提到有示威者向警員投擲疑似燃燒物，辯方對此質疑，不明白如果該物確如控方指在燃燒中的話，為何沒被在場警員察覺。控方反駁，指該物降落於鐵馬下方，在一片混亂中或難以被警員發覺。

法官胡雅文判刑時指，相關暴動於立法會外發生、示威者無視警方重複警告，多次衝擊警方防線及向警員投擲硬物，暴力程度有升級趨勢，認為案件涉及大規模的暴力及性質非常嚴重，亦較梁天琦等人涉及的亞皆老街暴動案嚴重，本案示威者重複攻擊正執行職務及保護立法會的警員，是直接衝擊法治，無視法律及罔顧警員安全，一個多元及文明的社會絕不能容忍。該法官並稱，法庭的判刑必須具有足夠阻嚇性及考慮公眾利益，她於考慮該暴動事件的規模、暴力程度、被告認罪及其年齡等後，最終決定以 6 年作為經審訊後罪成的量刑起點，被告認罪扣減三分之一刑期後，最終判囚4年。

胡雅文強調，根據案例，參與非法集結的人士持有共同目的及互相鼓勵，故於考慮案件嚴重性時，不會只單一考慮被告當時的行為，而會考慮事發時的整體暴力程度，並認為被告於事件積極參與及行為具鼓勵性質，罪責明顯。報導指，被告聞判後表現冷靜，有旁聽人士向他大喊：“撐住呀，手足！”，被告其後透過律師表示，感謝所有支持他的人士，包括家人、朋友及手足等。被告多年的女友則於庭外失聲痛哭。由於還押被告離庭的囚車尚未離開，庭外尚有逾百名人士留守，等候送囚車離開。對於這一判決結果，香港警方表示，歡迎法庭裁決，強調基本法保障市民言論及集會自由，但不能逾越暴力界線。