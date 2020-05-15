香港監警會反修例運動報告出爐 向警方提52項建議 各方反應不一

香港自去年6月暴發的民間反修例示威運動至今近一年，香港獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）在當地時間5月15日下午2點，發表了《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。據悉，報告共4冊16章，中文版過千頁，英文版999頁，結論則並未提到示威者提出的“五大訴求”之一，是否應該成立獨立調查委員會內容。

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據其官網介紹，監警會是根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（《監警會條例》）（香港法例第604章）成立的獨立機構，其職能是觀察、監察和覆檢警務處處長就須彙報投訴的處理和調查工作。監警會由一名主席、三名副主席和不少於八名委員組成。委員全部由行政長官委任，分別來自社會不同界別，包括法律界、醫學界、教育界、社福界、商界和立法會議員等。截至2020年1月1日，監警會共有26名委員。監警會於2009年6月1日成為法定機構。隨着《監警會條例》生效，香港警方有法定責任遵從監警會根據條例所提出的要求。條例進一步提高監警會的獨立性，以履行其監察職能。

這份監警會報告指出，港警在反修例風波期間使用塑膠彈10100粒、布袋彈共2033粒，以及海綿彈共1880粒。另據警務處處長鄧炳強早前向立法會遞交的書面回覆，警隊行動中曾使用1491個胡椒噴劑、107個催淚水劑和約40個胡椒球。監警會報告提到，去年6月9日至今年2月29日，警方相關行動衍生了1641宗投訴，包括542宗須彙報投訴，以及1099宗須知會投訴，並在去年11月期間記錄下最對的對警執法投訴。報告顯示，同一期間在反修例示威中共有7613人被捕，其中1206人被起訴，包括559人被控“暴動罪”，及143人被控“非法集會罪”。報告還引述香港醫管局數據顯示，自2019年6月9日至11月25日期間，與大型公眾活動有關的傷者共有2615名。

《明報》報道，監警會主席梁定邦前日已表示，報告是檢討“大場面”，不會探討有無警員失職。據了解，雖然是次報告有章節談論警方使用武力，但不會就個別事件判斷警方是否過度用武，只會順時序交代事件經過。消息人士稱，監警會無調查權，故不能作這種判斷，例如“8‧31”事件，報告亦無指出被警方擊打者的身分是普通市民或示威者。香港01報導指出，審視報告中，多個特別日子成為獨立章節包括“6.12”、“7.1”、“7.21”、“8.11”和“8.31”事件。監警會指出，6.12中信大廈險釀人踩人事件，警方需要檢討持續發射催淚彈的策略；7.1立法會大樓被毀，警方風險評估有誤，引致內部及設施嚴重受損；7.21元朗站事件，警方多次錯失情報及澄清機會，引發警黑勾結的指控，但強調警司與白衣人交談及輕拍肩膊，具有充分理由；8.11葵芳站及太古站行動，警方應檢視室內發射催淚彈指引，而警方亦缺乏指引，跟隨製造商及國際指引禁止警員向示威者肩膊以上射胡椒槍；8.31太子站事件，監警會認同封站及用特別列車運載被捕人，但警方卻反應緩慢，沒有及時制止“打死人”傳言發酵。

據悉，報告中關於“7．21”元朗襲擊事件，列明監警會並沒有法定權限或能力審查有關警務人員與黑社會勾結的指控，強調有關指控只能夠由執法機關調查。不過，報告指出，警方當日在若干情況下未有及時採取行動，激化外界對警方與黑社會勾結的指控；報告亦提出，反修例事件中，12宗警員開槍事件，經檢視後全部無違規。梁定邦說，報告共4冊16章，中文版超過1000頁，每章都提出建議和觀察，合共52項建議。他指出，這些建議包括警務處需要重新審視使用武力指引、是否跟法律完全銜接以及警務處需要自設法律顧問部門等。此外，報告指警員執勤時的（身分）標識大致按照國際標準，但仍可改善。梁定邦也建議警方改善與採訪媒體的關係，以及執法時讓市民更加了解等。

對於這一報告的發布，在港府方面，特首林鄭月娥當晚召集記者表示，對監警會付出的心血衷心感謝，指自己用了 10 小時看完整份中文報告，期望無論市民抱持什麼態度或立場，亦應公道評價這份報告。她又形容報告令人傷感，指過去暴力程度不斷升級，網絡散播對警方的仇恨，令香港這個安全城市不斷受到破壞。她說，“相信大部份香港人都會問，呢個係咪我地熟悉嘅香港？”她又引述報告的總結稱，指示威活動已變質，由和平遊行及集會，演變成街頭激進示威，導致公眾及個人財產受損，甚至有人要求解散警隊、香港獨立、外國介入等，批評“居心叵測，動搖‘一國兩制’及社會穩定，將香港推向萬丈深淵”。

林鄭月娥並提出，港府整體接納報告的建議，要求保安局局長成立專責小組，親自督導及跟進建議，有需要時可諮詢監警會的建議，並定期向她報告。她稱，部分建議可以優先進行，第一是檢討警方在大型行動中為記者提供協助，警方及記者可共同草擬工作守則；第二是檢討警方內部及相關部門的協調工作，包括指揮中心及前線警員的溝通、警方與活動主辦單位的溝通；第三是提高警方監察社交媒體的能力，檢討向公眾發放訊息的機制，消除傳言。她稱，第四是汲取新屋嶺拘留中心的經驗，檢討臨時拘留中心的安排及改善措施，尊重被捕人士權益等。專責小組會確定不再使用新屋嶺作為臨時拘留中心；第五是就大型公眾活動的警員身份識別，監警會同意增添識別的措施，是朝着正確方向，警方會儘快完成工作，讓市民清楚了解安排。

林鄭月娥談到，監警會的報告出爐不代表社會事件已告一段落，指現時監警會仍收到大量須彙報投訴及須知會投訴，已有五、六百宗投訴要審視。而廉政公署亦正處理 28 宗貪污，當中 26 宗涉及警員，包括針對元朗 “7.21” 事件的投訴，另外亦會繼續檢控被捕人士，確保案件達至公平裁決。另就示威者關心的設立“獨立調查委員會”訴求，林鄭月娥再次被問及，會否成立獨立調查委員會時，回答重申“已經講過好多次”，強調政府立場不變，不同意，亦不會成立獨立調查委員會去調查警察。她又說經過一年，事件已經變質，亦越來越清楚，“就是用暴力威脅特區政府，而削弱警隊就令暴力分子更得逞。”但當記者追問，指獨立調查其實是指調查整件事件，已非單單調查警察時，林鄭月娥則不作回應，主持的新聞官員則說“特首已經答覆你的問題”。

對於報告內容，監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明認為，監警會報告雖然大量羅列反修例事件的時序及資料，但敗筆之處在於監警會未有調查的情況下，作出不少結論，或會影響將來處理對警方的投訴，重申應該成立獨立調查委員會調查事件。此前曾因“監警會權力及獨立調查能力不足”，退出其五人國際專家小組的英國學者斯達特（Clifford Stott），亦在他個人推特七度發帖對報告內容表示關注。他兩度提及“721”元朗事件，另亦引述報告所指，“監警會沒有調查權力迫使有關人士披露資料”，似與當日請辭說法相互呼應。他又語帶諷刺，提及報告對示威者蒙面的“有趣”解讀，認為至今尚未有現代科學證據，支持其相關說法。評論中，斯達特還引用小說《1984》作者喬治·奧威爾（George Orwell）的名言“一個社會愈遠離真相，就愈害怕揭示真相的人”，指監警會的報告是要製造“新真相”。

此外，香港民陣召集人岑子傑則批評監警會報告偏頗，刻意模煳警暴問題，認為報告是表揚警方的“撐警報告”。他稱，監警會報告有許多錯誤的前設，包括認為在“7.21”事件中，有許多市民報警求助是破壞 999報案系統等。他又認為報告偏幫警方，沒有就警方是否使用過份武力等問題作岀評價。他批評稱，監警會建議警方多在社交媒體解說警隊的角色，質疑監警會是幫警隊“做公關”。他堅持只有成立獨立調查委員會，才能還原反修例事件的真相。

另有消息顯示，香港17區區議會正副主席及離島區議會民主派代表發表聯署聲明，認為監警會的審視報告，對於“6.12”、“7.21”及“8.31”等重大事件的描述和結論都無法釋除市民的疑慮，整份報告對警方應否對濫暴問責、以及責任誰屬等，完全不置一詞。聲明表示，必須成立具有法定效力、符合國際標準、擁有傳召證人權力等的獨立調查委員會調查真相。

同樣就報告內容，港警發言人回應稱，警務處知悉和接納監警會的報告，警方會認真審閱報告內容，參與及全面配合由保安局局長督導的專責小組，仔細研究和跟進報告提出的52項建議。港府保安局發言人亦指，報告從不同途徑，以嚴謹的態度，力求釐清事件的全貌，相信報告有釐清事實。又認為報告提出的一系列改善措施，有助警方更好地處理將來的大型公眾活動及完善執法。

香港立法會方面，立法會議員林卓廷在當天批評報告內容扭曲事實，偏幫警方，淡化白衣人的暴力及警方失職行為，其後他更當著記者即場撕毀監警會的報告。而“7.21”事件的另一名關鍵人物、建制派立法會議員何君堯則指報告“做得好”，顯示出林卓廷在721元朗襲擊事件中擔當“重要角色”。