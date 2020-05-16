中美貿易戰雲中台積電宣布赴美設五奈米晶圓廠台灣總統府否認介入

全球最大晶圓代工廠「台灣集成電路公司」15日宣布，在美國聯邦政府支持下，將在亞利桑納州投資120億美元設置「五奈米製程技術」晶圓廠，2021年動工，2024年量產。台灣媒體報導，這項投資是台灣官方政治介入，台灣總統府則予以否認。

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台積電在新聞中表示，自2021年至2029年在這項投資案上的支出約120億美元，將直接創造超過1600個高科技專業工作機會，間接創造半導體產業生態系統上千個工作機會。此案對於具競爭力的美國半導體生態系統來說，具有重要的策略性意義。

針對台積電發布的消息，美國國務卿龐培歐說，這項投資設廠計畫將加強美國的國家安全。商務部長羅斯說，這項計畫是台積電、亞利桑納州政府與特朗普政府密切合作的結果，也是特朗普總統讓美國製造業復興的另一例證，讓美國成為最具吸引力的投資地點，將強化美國在先進半導體設計與製造的領導地位。

紐約時報則以「特朗普贏得一場勝利」為標題，描述台積電赴美設廠；尤其特朗普政府一直呼籲建立美國本土的製造業，並批評科技供應鏈過度以中國為中心。

台灣蘋果日報引述知情人士透露，從商業角度來看，台積電沒有任何理由去美國設廠，這純粹是政治考慮，最大的關鍵點在於蔡英文政府的積極遊說與牽線，再來才是美國政府。報導說，在政治考慮下，美國政府針對美中貿易戰的措施將越演越烈，不只是華為事件，未來甚至不排除禁止台積電製造的產品輸美，尤其是跟國防、資安、航天有關的芯片。

另外，新加坡政府近年來積極祭出各項優惠條件，吸引半導體產業前往投資，希望進一步振興經濟，台積電也是新加坡政府亟欲爭取的投資對象之一。因此這個消息，甚至驚動了新加坡政府舉行國安會議，討論其所產生的影響。

台灣產業專家也認為，從商業與經濟的角度來看，台積電赴美設廠毫無道理，不僅各種成本升高，供應鏈缺乏更是一大考驗，儘管美國亞利桑那州是美國半導體產業發展完善的地方，距離加州及矽谷也近，但仍遠不及台灣以及亞洲地區具有更完整與彈性的半導體產業供應鏈，包括後段封測、材料、設備等。

因此，美國政府到底提供了什麼優惠？台積電的聲明只說，期待與美國當局鞏固夥伴關係，並提到美國強健的投資環境及優秀人才將讓全案極具吸引力，並沒有較具體的說明。

此外，台積電董事長劉德音今年1月16日舉行法說會時首度鬆口說，在符合規模經濟、成本畫算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件下，仔細評估赴美設廠；但他當時說，目前這幾個條件都不具備，因此還沒有具體的投資計畫。

台灣總統府發言人張惇涵表示，台積電公司是國際知名的跨國企業，會依照其發展需要擘畫經營策略，產業對於任何幫助台灣總體發展的規畫，蔡總統都樂觀其成，但不會涉入。

台灣經濟部則表示，對於台積電為「鞏固客戶關係」所做出的專業考慮「樂觀其成」，但強調台積電不論是研發或產能設置都仍以台灣為主；經濟部也認為，此案將會對台美關係有一定程度的正面影響。