台外交部：中以疫謀霸 要匈牙利不支持台灣參與WHO

針對中國外交部長王毅5月14日在與匈牙利外長西亞爾托通話後，後者表示基於“一中原則”，“不支持台灣加入世衛組織”的消息，台灣外交部發言人歐江安15日則回應稱，“中方將與匈牙利的防疫合作政治化，霸凌行徑是‘以疫謀霸’。”

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王毅當天分別與匈牙利外長西亞爾托、波黑部長會議副主席兼外長圖爾科維奇和愛沙尼亞外長雷恩薩盧通電話。據中方報道，通話中，西亞爾托表示，匈牙利始終堅持“一個中國”原則，這是匈中關係的政治基礎，匈方不支持台灣加入世衛組織。圖爾科維奇亦稱，波黑主張國際抗疫鬥爭應當秉持科學態度，堅持人道主義精神，支持世衛組織在國際抗疫合作中發揮應有作用。波黑堅持“一個中國”原則，歡迎中國企業進一步擴大在波投資，不斷深化兩國經貿合作。

另據中央社報導指，匈牙利外交部的新聞稿中並沒有相關敘述，僅提到與中國在醫療物資、基礎建設與經貿投資等領域的合作，並未涉及台灣問題。但台外交部發言人歐江安還是回應稱，“中方新聞稿內容顯示，中國政府明顯透過防疫物資作為對價工具，要脅匈牙利等國不要支持台灣參與世衛組織。中方的行徑是‘以疫謀霸’，將國際防疫合作政治化，不顧全球疫情嚴重，進行‘慷慨政治’的不當操作與霸凌。”她說，由於匈方新聞稿並未提及台灣，中國宣稱獲告知的事項仍待進一步釐清。

此前，中國大陸官員多次就台灣希望恢復以觀察員身份參加世衛大會（WHA），批評其是將蔓延全球的新冠肺炎政治化，企圖“以疫謀獨”。歐江安指出，台灣希望世衛組織能聆聽全球各界支持台灣參與今年世衛大會的廣大強勁民意聲浪，並基於科學專業，務實回應國際社會的殷切期待，不要讓特定會員國任意政治操作。另自柏林方面消息，德國外交部發言人周五表態稱，德方５月７日即與其它西方國家一起表達統一立場。聯邦德國政府認為，以觀察員身份出席世衛大會無需國家身份，台灣曾於2009至2016年享有這一待遇。這位發言人並稱，在抗擊新冠病毒鬥爭框架內，讓台灣"實質性參與"，值得期待。

據悉，今年的第73屆世衛大會預定18至19日以視頻會議形式舉行。此前，已有包括美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭及日本等國政府相繼表態，要求世衛組織邀請台灣以觀察員身分參與今年的會議。北京方面，中國外交部發言人趙立堅15日在回答相關問題時重申，“新冠肺炎疫情發生以來，台灣民進黨當局利用疫情大搞政治操弄，在國際場合持續炒作台所謂參加世衛大會問題，其真實目的是挾洋自重、‘以疫謀獨’。我們對此堅決反對。他們的圖謀絕不會得逞。”

趙立堅稱，“中國中央政府始終高度重視廣大台灣同胞的健康福祉。今年1月，中國中央政府接待了台灣地區防疫專家赴武漢市考察疫情防控情況。截至5月15日，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情信息152次。在‘一個中國’原則前提下，2019年以來，中國台灣地區衛生專家共有16批24人次參加了世衛組織技術活動，台灣地區獲得疫情信息的渠道是暢通的，根本不存在所謂‘國際防疫缺口’一說。”

另自華盛頓方面消息，在周一世衛大會即將舉行之際，接近一半的美國聯邦眾議員再度對世衛組織總幹事譚德塞發出呼籲，要求他邀請台灣作為觀察員參加這次大會。據悉，205位包括外委會及多個委員會主席在內的眾議員聯名發表公開信，並指在這個史無前例的全球公共衛生危機中，他們要表達對台灣無條件被納入第73屆世衛大會作為觀察員、以及世衛組織技術會議的支持。

這些議員們稱，由於台灣的貢獻及其人民的衛生需求，世衛組織不能在排除台灣參與今年的世衛大會的同時，卻能維護它申明要尋求所有人類健康的憲章精神，“尤其是事實上聯合國大會2758號決議及世衛大會25.1號決議，均沒有賦予北京代表台灣人民的權利。”

信中寫道，“台灣說他的官員沒有及時收到世衛組織必要的信息；台方被排除在世衛組織的實驗室網絡外；世衛組織沒有將來自台灣的信息與其成員國分享；台灣的統計數據被錯誤地列入中華人民共和國的數據中。”議員們最後提出，他們認為邀請台灣參加今年的世衛大會不僅是正確的事，也可以強化全球應對新冠肺炎大流行的反應，希望譚德塞對他們的關注做出及時回應。