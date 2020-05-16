教育局破天荒迫考評局取消中日爭議試題 又派專組調查 葉建源評為文革做法

中學文憑試歷史科有關中日關係試題的爭議升級，教育局長楊潤雄繼史無前例地譴責試題傷害國民感情後，再破天荒地要求考試及評核局取消相關試題，指有關問題有弊無利，沒有討論空間；教育局更會派專人到考評局調查出題及審批機制。屬於民主派的立法會教育界議員葉建源斥教局做法尤如文革；而左派的教育工作者聯會則歡迎港府做法，促教局設法撥亂反正，以免同類事件再次發生。

廣告 繼續瀏覽後續

另一方面，親民主派的香港教育專業人員協會(教協)發表聲明，批評楊潤雄的做法是為達政治任務，嚴重破壞中學文憑試的公平性，而取消試題將對考生造成極大的心理壓力，甚至可能影響其他仍待開考的科目。今早亦有考生致電電台節目，憂慮取消試題會影響分數，因為她和一些同學自信在此題可取得好成績，花了不少時間作答，其他題目的作答時間因而減少。

不過，考評局為獨立法定組織，與教育局沒有從屬關係，只有特首可以就公眾利益事項對考評局作出「一般指示」。面對教育局的「要求」，考評局表示會儘快召開會議，商討應對之道。由香港眾志牽頭組成的中學生罷課籌備平台，其發言人鄭家朗表示，事件反映教育局欲凌駕考評局，為考試訂定「政治紅線」，正諮詢法律意見，考慮進行司法複核的可能性。

教育局長楊潤雄昨(15日)午為『「1900-45 年間，日本為中國帶來的利多於弊」你是否同意此說?』這道歷史科必答題的後續處理召開記者會，他表明，涉事試題不符合該科課程指引，嚴重傷害國民感情和尊嚴，而試題提及的年期之間，日本多次侵略中國，答案只能是有弊無利，沒有討論空間，但試卷提供的數據只提及上世紀初的日本對華援助，實屬片面，題目又具引導性，考生極可能達至偏頗結論，故要求考評局取消試題。他又要求考評局取消試題後，適當調整評分，以維持是次歷史科考試的信度和效度(即分數的準確性)。

此外，教育局下周一亦會派員到考評局，「調查」文憑試的出題及審題機制，以及歷史科試卷的準備過程；又會檢討現行機制，以確保考試及試題質素。楊潤雄質疑考評局現時的審題委員會運作，指若按機制辦事，合以會出現是次爭議。

不過，《蘋果日報》昨晚有報道指出，指考評局近年在教育局壓力下，各科的審題委員會均有「邀請」教育局人員加入，今次的歷史科試題亦一樣，故一名教育局課程發展處官員早已知悉出題策略和內容。

對此，教育局今(16日)天凌晨發出聲明回應，承認該局近兩年「一再要求提名員工加入不同的科目委員會」，但是否接納完全由考評局決定，事實上，考評局去年沒有接納該局提名的人員加入歷史科審題委員會。教育局續稱，今次參與歷史科的官員，在受聘前已以「個人身分」獲考評局邀請加入該審題委員會，並在獲聘後申請外間工作繼續委員會的工作。但基於審題委員會的保密原則，有關人員沒有向外透露試題，教育局對試題並不知情。但聲明沒有交代該名官員在審題過程中有否對試題提出異議。

教育局提出要求的法理依據存疑

另外，根據《香港考試及評核局條例》，「考評局並非政府僱員或代理人」，但列明特首可就「覺得對公眾利益有影響的事項，向考評局發出關於履行這方面的職能的一般指示」， 熟悉人權法的律師莊耀洸指出，條文所指的「一般指示」不應涉及考評局的具體操作，教育局派員到考評局進行監督，是越俎代庖，亦損害了考評局的獨立性。他強調，港府對法定機構的大原則是不幹預、不介入，若因對試題不滿便派員調查，便失去成立考評局的初衷，予人越權觀感。

熟悉中國和國際關係的評論員沈旭暉在他的臉書上表示，中日歷史關係忽然變成敏感議題，會因傷害民族感情而被上綱上線批鬥，是「文革2.0」來到香港。而教育界議員葉建源亦指出，教育局連番行動，不單打擊文憑試的國際地位，亦予人文革重臨之感，因為文革時期，中央就是會利用借口派出工作組進入機構進行調查，繼而打擊，令人擔心政治會凌駕教育專業。

相反，左派的教聯會則歡迎教育局跟進事件，促當局撥亂反正。另外，中國官方新華社昨晚亦發評論文章，指通識及歷史科試卷「近年來頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目，令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行『滲透式洗腦』。」評論續稱，事例反映，香港回歸23年，至今尚未建立與「一國兩制」相適應的教育體系，教育系統藏污納垢、荼毒學生，必須正視，促港府「痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正。」為香港未來把好關。