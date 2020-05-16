新華社：香港必須建立與一國兩制相適應的新教育體制

近日，香港中學文憑考試（DSE）中國歷史科題目，要求學生解答是否同意“1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊”，引來建制陣營不滿。中國官媒新華社並於5月15日晚發稿，標題為“香港必須建立與‘一國兩制’相適應的新教育體制”，要求港府“痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正”。

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新華社的文章寫道，“網上近日又流出疑為香港考試及評核局負責文憑試歷史科及通識科擬題的兩名考官，在社交媒體上散布歪曲歷史、反中亂港言論。這兩科試卷近年來頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目，令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行‘滲透式洗腦’。”文章稱，“這兩起醜聞正是香港教育多年來亂象叢生的真實寫照。回歸祖國近23年，香港尚未建立與‘一國兩制’制度相適應的新教育體制，教育系統藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步。為了香港的明天和‘一國兩制’的未來，特區政府必須拿出應有的擔當與勇氣，痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正。”

文章提出，“香港中學文憑考試素有‘香港高考’之稱。文憑試考卷不僅關係著莘莘學子的人生前途，還影響着全港學校的教育取向，更對社會輿論產生一定的導向作用。歷史科和通識科教育與青少年能否形成正確的人生觀、價值觀和世界觀息息相關。作為相關考卷的出題人和把關人，本應秉持專業、公正、客觀、中立的原則與精神，設計出科學合理的高質量試卷。但從相關考卷題目設計的處心積慮和涉事人在社交平台發放的‘有毒’信息來看，其政治立場之激進、內心世界之陰暗、價值觀之扭曲令人出離憤怒，公眾如何放心讓如此冷血無情、數典忘祖之輩擔負教育培養香港青年一代的重責大任？香港考評局如果不取消今年文憑試歷史科考卷相關‘毒題’，勢難平息所有中華兒女的憤怒。”

文章續稱，“多年來，香港文憑試通識科試卷頻繁出現極具爭議性、誤導性的政治題目，不僅公然‘持立場、帶風向’地設計考題，而且還將攻擊‘一國兩制’實踐、詆毀特區政府與國家的觀點設為高分參考答案。文憑試歷史科試卷在此次出現嚴重傷害國人民族情感和尊嚴的事件之前，還曾涉嫌借考題為‘港獨’助攻、抹黑國家。相關‘毒題’背後所包藏的政治禍心可謂‘司馬昭之心，路人皆知’。帶有極強政治傾向性和誤導性的考題不僅能嘩眾取寵、博得眼球，還可引導整個香港教育界走向泛政治化教學，進而堂而皇之地讓反中亂港歪理邪說入侵校園、洗腦學生。”

文章還寫道，“文憑試的政治導向問題只是香港教育問題的冰山一角。多年來，香港教育系統可謂百弊叢生。教師、教材、學校、考試、管理以及相關制度設計，都存在明顯的問題與缺陷。校園似乎成了可以肆無忌憚鼓吹歪理邪說、攻擊 ‘一國兩制’、詆毀民族國家的法外之地；一些心智尚未成熟的學生被反中亂港分子誘騙利用，成為搞亂香港的’馬前卒’。俗話講‘種什麼因，就會結什麼果’，香港教育病得不輕，修例風波中暴亂現場那一張張稚氣的面孔就是最好的例證。”

文章稱，“教育不僅影響着個人的人生前途，更關係著國家的發展和未來。教育權是一項重要的公民權利，教育推廣是主權國家的主要責任。香港特別行政區是直轄於中央人民政府的地方行政區域，中央人民政府依照憲法和基本法對香港特區行使全面管治權，同時對授予特區行使的高度自治權擁有監督權。對於香港教育的具體開展與運作，中央一般不會過問；但如果出現損害國家和香港根本利益、危害到‘一國兩制’事業行穩致遠的原則性和方向性問題時，中央有權過問，特區有責處理。”

文章結尾寫道，“香港教育好，香港未來就好；香港教育毀，香港未來則毀。特區行政長官林鄭月娥近日明確指出，教育不可以是‘無掩雞籠’，一定需要有人把關。我們期待特區政府言必行、行必果，拿出魄力與勇氣，敢於動真碰硬，堅決撥亂反正，下大力氣根治香港教育‘頑疾’，為香港未來把好關，為‘一國兩制’事業行穩致遠負好責。”

事實上，在梁振英擔任特首時期，港府曾推行過德育及國民教育科，當時官方設計為非強制性開展的小學一年級至中學六年級的新獨立學科。港府聲稱透過持續學習，使學生對中華人民共和國快速的發展引以自豪感及建立國民身份認同，並以價值觀和態度為導向，幫助他們養成良好品德和“國民素質”，從而豐富生命內涵，確立個人於家庭、社群、國家及世界範疇的身份認同。

梁振英時期港府的這一計畫隨後引起了香港社會的廣泛關注和質疑，建制派稱此舉為“國際慣例”，香港人作為中國人，有必要加強對中國的認識；而泛民派則指《香港基本法》以永久性居民定義香港人而非“國民”，批評《課程指引》內容偏頗、注重“情感”觸動、剝奪學校自主強制推行，為“洗腦”教育；因而發起了多次的活動，例如街站、聯署、遊行、集會及絕食等，要求香港政府撤回德育及國民教育科。最終在各方堅持不下及教育界等社會多領域的反對聲音中，時任港府於2012年10月8日宣布擱置課程指引。