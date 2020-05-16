監警會報告未息警暴爭議 特首拒調查又稱檢討難 社會動蕩難停

林鄭月娥在只有黑衣人武力但沒有警暴的「香港的真相」前見記者，2020年5月16日。

沒有調查權力的獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)，發表倚靠警方資料作研究的反對修訂逃犯條例運動及警方行動報告，未有就市民關注的警方使用過分武力(即「警暴」)問題作出評論，反而淡化或否定市民對警方在多次事件中的表現的指控和批評。特首林鄭月娥表示，不會天真地認為報告和她接納建議可停止社會動蕩，但重申，不認同亦不會成立獨立調查委員會調查警隊，至於原應在今年初成立的獨立檢討委員會，則因不同成員轉軚，不願加入而有難產之嫌。

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兩名監警會前成員鄭承龍和張達明均認為，報告不夠中立，監警會在缺乏調查權力的情況下作出結論，亦令人質疑，重申港府應成立獨立調查委員會，調查事件起因及警方在事件中的表現。

成立獨立調查委員會是過去大半年的反修例運動的五大訴求之一，而監警會委託中文大學進行的民意調查亦顯示，72.6%受訪市民不滿意警方處理示威活動的整體表現，當中七成主要不滿警方使用過度武力，其次是警方濫權或違反規例，以及警方任意拘捕。而中大在去年下半年的26次大型集會期間訪問1.7萬名現場人士亦發現，超過八成示威者聲稱，上街主要是要表達對警方處理示威手法的不滿、表達對警方以暴動罪檢控示威者的不滿，以及要求成立獨立調查委員會。

在昨天發表的近千頁報告中，監警會就不同爭議事件表態。就7月21日元朗西鐵站的白衣人無差別毆打市民事件(即7.21事件)中，警方遲遲沒有到場，報告指警方沒有充分考慮防範措施，以致錯失介入機會；至於警司游乃強當晚在南邊圍與白衣人交談時拍着對方肩膀說話，監警會單憑片段指警司只是指示白衣人返回南邊圍，並非警方與新界社團人士勾結。

在「8.31太子站事件」的章節中，監警會認同警方封閉太子站「似乎屬於合理的決定」，至於因此出現警方殺死人然後掩蓋事件的指控，監警會認為是「超乎尋常的主張」，但警方等部門反駁事件的反應緩慢，令不實傳言萌芽，而警方用港鐵押送被捕人士到其他車站離開，雖然明智，但卻加速死亡傳言的散播。

報告對警方有略為負面評價的，是警員在6月12日於中信大廈外施放大量催淚彈，質疑這是否必要，建議警方參考國際做法以制訂「低對抗性」的策略及戰術；另外，報告指，警員沒有清楚展示身分識別，或會引起公眾對警隊的不信任，削弱市民對警隊合法性的信心。

林鄭月娥：「幫政府無好下場」社會人士拒入檢委會

但對於這分被民主派人士和學者指為偏頗的報告，特首林鄭月娥傍晚卻在以只展現黑衣人暴力場面的背景前大表讚揚，指報告「全面客觀」，並接納報告所有建議。

她又說，早前計畫在今年初成立獨立檢討委員會，但部分原本承諾出任成員的社會人士以個人理由推辭，部分人士稱憂慮「任何協助政府的行為都沒有好下場」，有些人則害怕被人起底、被「裝修」(即破壞)、被「私了」，以及家庭和朋友等會受影響而選擇不加入委員會。

林鄭月娥雖然沒有表明會放棄組建檢討委員會，但多番表示，做事要有優先次序，之前要專註抗疫，未來須優先處理「撐經濟、保就業」的工作，稍後才能再考慮如何推展下一步工作。她更補充，政策創新與統籌辦事處早前批出79項研究資助，研究香港深層次的政經和文化議題，預料今年底完成，相信有助找出反修例運動等社會事件的因由。