警察說不得 岑敖暉批警方阻救援 警方指誣衊 揚言采法律行動

香港行政長官林鄭月娥昨晚在記者會上表示，因應監警會建議，須「加強警察監控社交媒體」、「打擊不實言論」，當選區議員不久的前社運學生領袖岑傲暉同日接獲警方信函，指他就學生周梓樂在將軍澳一個停車場墮下身亡的言論，有「誣衊警隊殺人」之嫌，欲煽動市民報仇，鼓吹暴力，對此表示極度憤慨及遺憾，不排除採取進一步法律行動。岑傲暉表明，不懼威嚇，反促請警方公開真相。

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香港科技大學學生周梓樂去年11月在將軍澳墮樓死亡，死因引起眾多猜測，警方透露，已向死因裁判官提交死亡調查進度，死因庭初步決定召開死因研訊。警方更藉此反駁岑敖暉在網媒文章指事件「沒有半點進展」的言論。

岑敖暉本月9日在香港獨立媒體網上以《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》為題撰文，指自周梓樂那夜之後，香港人要報仇，並呼籲市民一道爭取在立法會爭取過半數議席，儘管這會令局勢更差，因為「北京的報復必定來得更快更直接，一國一制一定是加速前進。」

岑傲暉昨(15日)晚在臉書上載當日收到的警方信函，信中指出，上述文章涉嫌發放毫無事實根據的消息，單憑想象及揣測指控警隊，利用謠言去鼓吹暴力，是對死者家屬造成二次傷害。警方重申，當日絕無阻礙救護車救援，日後所有數據會在死因庭上披露。警方警告岑，法庭已頒布臨時禁制令，禁止基於網上信息以鼓勵別人使用暴力，岑的言論有可能違反《刑事罪行條例》第九條，不排除採取進一步法律行動。

岑傲暉在臉書上響應警方指控，指周梓樂被防暴警阻礙救援是鐵一般的事實，多段影片及目擊者均可以證實；另根據創傷科專家分析，周墮地時極罕有及離奇地以盆骨着地，極有可能墮樓前已經失去知覺；其次，警方首次記者會表示，周死前警員沒有進入停車場的說法，亦與事實不符，確信「周同學的死是由香港警察直接或間接造成。」在真相未明前，他「極難改變此立場」。

岑續稱，警方發信恐嚇是沒有用的，真相是惟一出路。他重申，周梓樂和多宗不正常死亡事件須要真相，又指「警察城市已成事實，一國一制亦即將全面進場，求和、投降，再也不是香港人的選項之一。」

警方近月不時去信傳媒或作出投訴，指責批評警方的報道，香港電台不同節目亦受到投訴，包括個人意見意見節目，以及諷刺性節目《頭條新聞》，據了解，老牌時事節目《鏗鏘集》亦收到警方投訴。