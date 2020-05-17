人民日報發文：必須對香港教育徹底“刮骨療毒”

中國官媒《人民日報》5月16日發表題為“香港教育需要‘刮骨療毒’”的文章指出，近日發生的中學文憑考試（DSE）事件再次證明香港教育界“中毒”至深，香港教育問題嚴重至極。文章提出，“救孩子、救未來，必須對香港教育來一次徹底的‘刮骨療毒’了。”

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近日，香港中學文憑考試（DSE）中國歷史科題目，要求學生解答是否同意“1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊”，引發爭議。中國官媒新華社已於15日晚發稿，標題為“香港必須建立與‘一國兩制’相適應的新教育體制”，要求港府“痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正”。特首林鄭月娥、外交部駐港特派員公署及港府教育局等，也在連日來針對事件相繼表態。港府教育局局長楊潤雄更要求，考評局取消有關日本侵華的試題，更傳出考評局兩名主管通識科的高層已請辭，將於三個月後離職。

對此，署名波瀾平的《人民日報》文章寫道，“香港中學文憑考試相當於內地高考，嚴肅性自不待言，導向作用可想而知。如此重要的考試竟然出現如此荒謬的考題，產生如此惡劣的社會影響，再一次證明香港教育界‘中毒’至深，香港教育問題嚴重至極”。文章稱，“事發並非偶然，有媒體揭露，早前今年4月份，就有疑為香港考評局高級職員在社交媒體宣揚‘沒有日本侵華，哪有新中國’的奇談怪論。歪曲歷史事實、背棄民族祖先、踐踏國民尊嚴和感情，現今冒天下之大不韙，利用考試出題推銷其歪理邪說，正揭示香港教育界不乏害群之馬，香港教育體制已如‘無掩雞籠’。”

文章稱，“分析事發後香港考評局的聲明，還可以進一步加深對香港教育問題嚴重性的認識。‘深表遺憾’、‘不宜作出評論’、‘經過詳細討論一致接受審題定稿’等，回應之傲慢、表態之曖昧、責任之輕浮，讓人萬難理喻。在教育局明確要求立即取消試題的情況下，考評局聲明仍然只以‘商討如何跟進’‘盡量配合’來敷衍，如此表態折射什麼樣的心態，已毋庸多言。”文章稱，“作為法定機構、手握考試“指揮棒”的教育專業機構尚且如此，讓人怎能對香港教育有信心、有期待，讓人怎能不憂心香港莘莘學子正被塑造的歷史觀、民族觀和國家觀。”

文章提出，“教化育人，關乎香港的未來。事實是，香港教育存在的諸多問題已經在腐蝕孩子的身心、摧毀香港的根基。扭曲鴉片戰爭、鼓吹殖民統治、美化日本侵華的毒教材和試題頻現，讓一些香港青少年喪失了基本認知；宣揚‘違法達義’‘黑警死全家’‘警察孩子活不過七歲’的毒師得不到全面清理，讓一些孩子走上了暴力禍港的危途。修例風波中，3286名學生被捕，未成年人犯案率飆升。廣大家長難道真能容忍自己的孩子，被教成價值混亂、是非不分、缺乏常識的人么？這將給社會、給家庭帶來怎樣的未來？救孩子、救未來，必須對香港教育來一次徹底的“刮骨療毒”了。”

文章最後稱，“香港教育病得不輕，非大刀闊斧的改革不可。一是要找出那些隱藏在教材和其他地方的‘毒內容’，把他們清理乾淨，讓他們無處藏身。二是要盯住那些蓄意而為的‘播毒者’，不讓他們把黑手伸向孩子。特區政府教育部門需要告別修修補補的診治方式，拿出壯士斷腕的決心和勇氣，果斷出手、系統施治，讓香港教育的天空風清氣正，護佑香港青少年健康成長。”

另據香港01報道，針對這一事件，亦有香港歷史課教師指出，類似題型DSE過往經常出現，例如2017年第四題“第一次世界大戰有否使歐洲變得更好”、2018年第三題“遍及歐洲各地的民族主義，並非必然導致大戰的爆發”，均問及考生是否同意相關說法，參考資料及就自己所知解釋答案。此外，2017年DSE第三題還曾談及中國的民主改革，並引用毛澤東對結束國民黨一黨專政的言論。

報道稱，當中(b)分題亦問及，“假如你是一名活於1945年的中國知識分子，你會否支持中共？”教師指，考生需參考該試題資料作答。受訪教師介紹稱，該題的(c)分題曾問及考生是否同意“中共於1949年掌權後，其指導原則較掌權前出現了巨變”的說法，考生須參考兩項資料及就自己對中國直至1978年的發展所知，解釋答案。也有香港應屆歷史科考生反應指，作答立場是“弊多於利”，不認為題目有偏頗或有引導性，又稱答題時花逾20分鐘仔細作答此題，擔心若取消試題，考試成績會因此受影響甚至比原本差，批評當局取消試題的做法不負責任。