市民多怨警暴 但港警自我感覺良好 監警會促縮窄落差

反對修訂逃犯條例運動以來首個針對警務人員的民意調查顯示，儘管有半數受訪警務人員曾與示威者發生言語衝突，32%自稱曾在示威中使用武力，但整體而言，51%受訪警務人員對警隊處理示威的方式觀感正面，甚至有64%認為，「公眾人士認為我們(警隊)的做事方式正確」。這種自我感覺良好的情況，與逾七成市民不滿警方警方處理示威活動期間的整體表現和使用過度武力的民調結果相比，形成巨大落差。

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委託大學進行民調的獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)，建議港府和警隊應考慮收窄警務人員與示威者觀感上的落差，藉警隊的專業精神重拾社會信任。時事評論員梁啟智則表示，警隊的自我評價，與民意相比，似乎身處「平行時空」；而多項數據反映，警隊內部存在嚴重問題，為民間對警察的不滿提供了實證基礎。

監警會委託英國倫敦大學和香港中文大學分別對警隊和香港市民進行民調，當中，倫敦大學於去年10月下旬起的十二天內向485名前線警員進行網上問卷調查，另外又隨機挑選廿多名警務人員進行面談和小組討論。

結果顯示，61%受訪警務人員關注和平示威者不守法，對於能否在和平示威中執行警務工作，感到模稜兩可；但對暴力示威者，絕大部分警務人員認為他們罔顧法紀，持有「非常負面」的看法，只有22%認為，須與他們合作以便示威和平進行。

此外，雖有三成二受訪警務人員自稱曾在示威中使用武力，但警務人員普遍認為，警隊使用武力合理和適當，只有22%受訪警務人員對於自己被指示執行的警務工作感到不安。

整體而言，51%受訪警務人員對警隊處理示威的方式觀感正面，近期事件亦令警隊內部關係更團結。另外，有64%認為「公眾人士認為我們的做事方式正確」，只有32%認為「公眾人士對香港警察的態度」是負面。

梁啟智：近四成警員認可不擇手段 可怕！

警隊的自我感覺良好與中大的公眾民意調查結果相反，中大在現場和電話訪問的二萬餘人的結果顯示，七成三受訪者不滿意警方處理示威活動期間的整體表現，主要是因為「警方使用過度武力」，另有一成三人是因為警方「濫用權力／違反規例」或「任意拘捕」。另外，警方開槍和不在制服上顯示警員編號則是市民最不接受的警方行動。

另外，民調亦顯示，示威者上街「非常重要」的動機，是不滿警方處理示威活動的手法，有關比例，由去年7月中旬的90.4%上升至同月底的98.3%的高峰，顯然是受元朗「7.21事件」影響；及至12月初，比率依然高達92.9%。與此同時，堅持以和平非暴力原則進行抗爭的公眾，亦越來越接受示威者以激烈手法爭取。

不過，市民明白，暴力升級的根源不是在警方，而是港府，在去年9月到12月，分別有50.5%及58.9%的電話訪問受訪者認為，政府應為暴力負上最大責任；只有約兩成人歸咎於警方，而認為示威者須負最大責任的只有一成。

時事評論員梁啟智在網媒撰文，除指出警隊與市民的觀感有巨大落差，似在平行時空之外，更指出警隊的認合與行動亦有落差，因為警隊一方面高度認同自己應該協助和平示威順利進行，但這種協助其實是單方面要求示威者跟從警隊指示，否則便認為市民不合作，這情況加上半數受訪警員對和平示威者持負面態度，警民衝突便會無日無之，亦令和平示威者更易演變成暴力示威者，期望警方自我檢討。

她又說，最可怕的是有38%受訪警務人員認同，執法時可以「為求目的不擇手段」，難怪「解散警隊、刻不容緩」會成為市民抗爭口號。