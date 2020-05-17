百年老店「先施」遭中資收購 評論指中資欲加強在港影響力

武漢肺炎導致零售業蕭條，有120年歷史的先施百貨亦陷入財困，被集團主席為中國政協的偉祿集團以5億港元提出收購，若先施同意轉售，將是疫情三個月來，第四間港資企業被中資收購。有財金界人士估計，中資是趁疫情收購港資公司，增加對香港的影響力。

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疫情中最先被中資收購的，是專售化妝品的卓悅，2月中時由身為內蒙政協委員的卓悅副主席陳健文收購主席股分後，控有59.9%股分，成為最大股東。其餘三宗收購都是在本月內發生：首先是月初的新渡輪，被珠江船務收購六成股權；接着在本月15日，李寧家族控股的非凡中國夥拍羅正傑收購bossini母公司堡獅龍大股東的66.6%股權。

在堡獅龍被收購的同一晚，於深圳從事房地產偉祿集團提出要約價5億收購先施，偉祿主席林曉輝表示，會繼續經營先施現時的主要業務及維持其上市地位，但保留對先施業務及營運的任何變動權利。

翻查資料，創辦先施的馬應彪，是支持孫中山革命的著名人物，主要負責起義的軍需身品；但今次提出收購的林曉輝，本身是深圳市政協委員，亦是香港的士司機從業員總會的榮譽會長，去年9月反修例運動期間，二千輛的士掛上國旗在全港巡迴行駛慶祝國慶，便是由該會發起。

有不願具名的財金界人士向《明報》表示，近期中資連環收購港企或有政治目的，因為以往中資收購多選香港殼股，且傾向尋找輕資產、員工數目較少的公司，以免收購後需大幅整合業務或裁員，但現時中資併購的，卻是知名度高、為香港貢獻一定經濟成就，而且員工人數是數以百計，顯然是希望入股後可以提升其在香港的影響力。根據有關公司年報資料，各公司的員工人數由300人至1900人不等。