520前台灣總統府遭黑客入侵蔡蘇會談等密件曝光

總統蔡英文（中）2020年4月116日對世界衛生組織（WHO）提出13點說明強調一直與台灣衛生部門保持技術交流表示，這13 點回應也說明了台灣的參與並不完整；台灣只是個案被允許，沒有全面性確保台灣可以完整參與，台灣應該要得到一個完整的參與權，雙向與WHO有互動。

就在台灣總統蔡英文即將在5月20日就職第二任總統之前，總統府高層的一部個人計算機，竟遭黑客入侵，大量密件被竊，其中包括蔡英文和蘇貞昌兩次有關政府各部門新人事安排的會談內容等。台灣刑事警察局已經介入偵辦，總統府並緊急通知府內人員清查自己的計算機，提升安全等級。但黑客已向台灣媒體記者透露，後面還有更爆炸的。

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主跑台灣總統府的記者從前天晚上到昨天，陸續收到四封電子郵件、共計夾帶十一個PDF檔，黑客以「tsailoser」等發件人名稱寄出郵件，標題分別為，「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」；以及「無德的蔡英文，密室協商來分贓」。

內容包括蔡英文和賴清德在黨內總統初選時的「打賴路徑」；還有總統府幕僚記錄蔡英文四月與行政院長蘇貞昌的兩次會談內容，雙方談到內閣、NCC、總統府資政和國策顧問，以及考試委員、監察委員等人事安排；甚至還有總統府和行政院考慮推薦給各部會的幾百位人選，包括他們的資歷和手機等數據全都被曝光。

目前台灣官方對外都說，這些被竊的文件內容都是被變造過的。刑事局科技偵查人員會同總統府，正在檢查府內局域網絡服務器，並回溯電子郵件發出路徑，要釐清到底是遭到黑客入侵還是植入木馬程序。

總統府也說，媒體收到的信件經過變造，內容都是臆測拼貼，不是事實。國安單位漏夜調查後，已經掌握黑客來源，認為是典型的認知作戰，散發「以假亂真」訊息，混淆收件者的認知，製造混亂，達到作戰目的，在台灣是首見案例。

台灣總統府說，收到信件的人，起先是特定媒體的高層及部分記者，後來陸續又有幾波攻擊，涵蓋主跑總統府路線的記者，直到昨天上午還陸續散發郵件，且內容無奇不有。有媒體回信給對方，對方竟然還說「會有更爆炸的」，令收信的記者感到驚訝。

據指出，總統府方及國安單位交叉比對後，分析黑客等級相當高，才有辦法鎖定特定人士的計算機駭進去，可能是具有軍方背景的人士；同時還有國內的協力者連手操作，特定的政治目的相當明顯，在五二○前發動攻擊的時間點更是不言可喻。

目前Google已經對Gmail用戶發出危險郵件警訊，台灣資安官員表示，確實非同小可，只有在境外大量攻擊、不正常的黑客攻擊行為，才可能發出這種警示。