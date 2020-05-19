建制派立法會小組暴力選出民建聯主席為主席

建制派上星期暴力霸佔立法會內務委員會主席位置、暴力奪取主持會議權，建制派18日食髓知味，再度漠視立法會議事規則憑藉多數暴力，正式選出民建聯主席李慧瓊為內會主席。民主派議員企圖力阻建制派漠視議事規則，惟立法會保安統統變身為建制派指揮下的“公安”，為建制派“展肌”，將多名民主派議員又擡又推又拉之下逐出會場。一般相信，在建制派把持內會主席下，延宕已久的國歌法可望在本月27日進行二讀，作為港府向兩會交出的成績。

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財委會主席陳茂波在立法會主席梁君彥的“欽點”下，主持昨日的內會會議，在陳主持下的內會選舉，他先後下令驅趕14名民主派議員出場，部分被立法會“公安”粗暴驅逐。

民主派會議召集人陳淑莊指，今次是“最名不正言不順”的內會主席選舉，不會承認選舉結果和李慧瓊當選的結果，而建制派議員在會議後見記者，建制派的所謂“班長”廖長江指，期望內會未來可以履行應有責任，又認為建制派及民主派都應吸取教訓，避免重蹈覆轍。其他建制派議員則多次強調，今日民主派帶同一幅“黑布”入場，是為了掩蓋其暴力行為。

會議原定早上 11 時開始，由立法會主席梁君彥指定主持內會主席選舉的陳健波，在會議開始前、約早上十時二十分經側門進入會議室，在保安護送下坐上主席台，其後保安在主席台前築成人煉。多名民主派議員進入會議室後包圍保安，並在開會前高叫口號，並拿出一塊黑布，抗議建制派“黑廂作業”。包括許智峯等多名民主派欲衝前到主席台抗議，與保安發生衝突，多名泛民議員跌倒受傷，陳健波約於11點10分宣布因有議員受傷暫停會議。

休會期間朱凱廸及許智峯被擡出會議廳，其他民主派繼續在場內抗議。陳宣布復會後，再將多名泛民議員逐出會議廳，包括在議員桌上撕掉議事規則拋擲抗議的民主黨林卓廷、在議員桌上用大話筒呼籲陳健波停止會議的民主黨鄺俊宇等人。

當陳趕走14位議員後，即強行宣布選主席投票，秘書處職員隨即派發選票，又稱民主派議員若不返回座位，將不會獲發選票。建制派投票時，會議室大門多次發出碰撞和拍打聲音，留守議會抗爭的張超雄、梁耀忠、毛孟靜、李國麟、梁繼昌續在台前示威，其間張超雄不斷叫喊“陳健波，打茅波（不守規矩打球）”抗議，但陳未有理會，最終於12時宣布李慧瓊獲40票當選內會主席。

民主派會議召集人陳淑莊會後見記者，指港人親睹立法會最“名不正、言不順”的內會主席選舉會議，“徹底顛覆了立法會所有相關議事規則、內務守則、原則同行之已久的慣例”，民主派稍後會商討跟進行動，包括是否出席由李慧瓊主持的內會。被問到會否就結果提出司法覆核，陳指由於涉及終審法院程序，事關重大要從詳計議。