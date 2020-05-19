港府“限聚令”傳延至六四當晚後鬆綁故意打壓燭光晚會

檔案圖片：1989年5月13日，學生拉起附上俄文的橫幅「民主----我們的共同理想」 遊行，歡迎提倡公開化和新思維的蘇聯領袖戈爾巴喬夫來訪。

據有線電視引述消息報道，以抗疫為名而推行的各條禁令本周四（21日）將屆滿，政府考慮把法令生效期再延長多14日至6月4日，但考慮放寬宗教活動，換言之今年六四維園集會，或因限聚令而未能舉行。有專家認為本港已無社區爆發，可撤銷限聚令等措施。支聯會主席李卓人直斥政府一再延長限聚令是“趁疫打劫”，藉此打壓六四集會及連串反修例一周年活動。

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此外，星島日報亦引述消息指，政府已決定延長措施，並繼續維持上限8人的限聚令及限桌令安排，但不排除其他限制會稍為放寬，預料明天（20日）公布。

針對政府或一再延長限聚令，支聯會主席李卓人質疑有政治目的，直斥政府“趁疫打劫”。他說：“如果有科學依據，為何可以複課？又（為何）可以恢復宗教活動，DSE（中學文憑試）都考完了，所有形式的聚會都放寬，惟獨禁止政治訴求嘅集會？”

在港府最近一次大圍捕中與同李柱銘、黎智英等15名著名民主派人士一併被捕的李卓人相信，政府會持續借限聚令打壓六四集會及連串反修例一周年活動。他明言支聯會堅決在維園舉行六四燭光活動，並將活動推至全港“遍地開花”，但細節尚未落實，“要人數多過以往維園燭光集會，摑政府一巴”。

食物及衞生局局長陳肇始18日早出席電台節目時表示，防疫措施需要“張弛有度”，待衞生防護中心追蹤新確診個案的感染源頭後，再評估情況，拒正面回應是否延長限聚令；晚上政府新聞處回覆本報查詢，亦只重申食衞局局長陳肇始所指控制社交距離等防疫措施要“張弛有度”（suppress and lift），稱會在公共衞生、經濟發展及社會日常運作三方面作出適當的平衡，檢討及調節相關措施。

此外，星島日報引述消息稱，政府曾探討是否分階段重開，但現時未有任何定案及時間表。據報，當局將先調整及延長深圳灣及港珠澳大橋的開放時間，若可行才再考慮是否開放其他口岸。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，由於本港上周再出現本地個案，政府決定維持8人限聚令及食肆聚餐措施是無可厚非，惟執行上可能有困難，因眼見市民在食肆多數能遵從，惟到了郊外或街上便難以做到，他認為執法者亦應一視同仁，市民亦要依從法例不要多於8人聚會。

對於各口岸應否重新開放和檢疫互認問題，曾祈殷指粵港澳三地應就認證哪種檢測方式，包括深喉唾液、鼻咽拭子樣本或抗體測試進行商討，三方應選定同一種檢驗方式，亦應制定到埗後相關人士何時再作檢測，不能一次通過測試後便一勞永逸，“可能3至7日內就要再做第二次先穩妥，否則一個中招就牽連甚廣”，量體溫等措施也應每日進行。