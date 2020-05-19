WHA首日會議22國發言時支持台灣參與但同意延到年底處理

台灣外交部發言人在一次新聞發布會上 2020年2月11日

世界衛生大會雖然決定將台灣參與的議題，延到年底召開實體大會時再處理。但18日全球視頻會議首日，仍有22個國家發表對台灣參與的友好談話，其中包括美日及多個台灣的友邦。台灣外交部今天公開向國際致謝。總統府則對世衛秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請台灣出席WHA，表達高度遺憾並譴責。

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台灣外交部今天表示，WHA第一天的視頻會議，共有22個國家利用每一國僅有的兩分鐘發言時間，發表對台灣參與WHA的友好談話，展現他們對台灣參與的支持。台灣外交部說，日內瓦時間今天中午，也就是台灣時間今天傍晚六點，WHA將舉行最後一天會議，預計將會有更多國家為台灣發言。

台灣外交部透露，這22個發言直持台灣參與的國家中，有14個國家的代表明確提到台灣，包括美國、日本、宏都拉斯、海地、巴拉圭、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯、聖露西亞、危地馬拉、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖文森及吐瓦魯，都在視頻會議上為台灣有力發言。

另外有7個國家在發言時雖然沒有提到「台灣」，特彆強調「包容性」或「廣納利害相關者」等，呼應台灣的訴求，這些國家包括英國、法國、澳大利亞、加拿大、德國、紐西蘭及捷克。

馬耳他騎士團則在書面聲明中強調，儘可能將「所有利益攸關方」納入國際防疫合作的必要性，並指出台灣等幾個國家協助其對抗疫情工作，展現國際社會最需要的團結與支持。

昨天擔任WHA大會主席的巴哈馬常駐日內瓦代表團代表貝恩提出，把14個會員國要求讓台灣參與WHA的提案，留待今年年底WHA復會舉行實體會議時處理。她說，這項建議是依據各方非正式咨商的結果，包括提案的14個會員國都沒有異議。

台灣總統府隨即表示，世界衛生組織秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請台灣出席WHA，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，台灣表達高度遺憾，並加以譴責。

對於有29個國家的行政部門，43位國家政要，超過600位以上各國國會議員，近期以來對台灣參與WHA的強力支持，台灣總統府再度表達感謝。

至於大陸國家領導人習近平應邀在視頻會議開幕致詞，台灣總統府發言人黃重諺指出，WHO秘書長譚德塞主持的秘書處會做出這樣的決定，「也不會太意外」；他嘲諷說，這也是為什麼會有其他國家的元首或副元首質疑這個單位是否淪為「CHO」(中國衛生組織)。