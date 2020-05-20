法專家評蔡英文520就職演說

台灣總統蔡英文今天發表就職連任演說，同四年前相對比，蔡英文的語調似乎更加充滿自信；並且堅持要同北京和平，對等，民主，對話，呼籲北京不要以一國兩制來矮化台灣，法國輿論如何評論蔡英文的就職演說？

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法國戰略研究基金會的中國問題研究專家Antoine Bondaz 先生向本台表示：“四年前，蔡英文的首次就職演說是一次承上啟下的演講，是從國民黨執政過渡到民進黨執政，今天的講話同上一次存在着很大的區別，這一次演講的背景是台灣處於一個轉折階段，台灣在國際舞台獲得了前所未有的高度承任。蔡英文在演講的最後說到兩岸關係時再度強調了她在當選時發表的言論，呼籲自由民主與和平對話。這當然是北京所難以接受的，北京不能接受台灣與他平起平坐，北京政府隨即譴責蔡英文破壞了兩岸和平發展的基礎，繼續譴責蔡英文為分裂主義者，儘管蔡英文的講話內容十分溫和理性，但是，北京依然維持對台灣的施加的高壓措施。”

當被問到如何評論台灣前總統馬英九拒絕出席就職儀式時，彭達滋先生回答說：“黨派分歧當然可以解釋一個前總統拒絕出席另一個總統的就職演說的原因，但是，十分遺憾，馬英九未能向國際社會尤其是向北京展示一個團結的台灣，而且，馬英九所謂台灣自由，法治，明顯倒退的言論過於誇張，這一點我們從台灣在許多國際排名表上的位置就可以看出，而且，台灣之所以能夠與歐盟，美國等國日益靠近，並不在於台灣在發展什麼官方的外交關係，而是由於台灣與這些國家擁有共同的價值觀。”

中國駐法使館“訓誡”發推祝賀蔡英文就任的法國國民議會議員，2020年5月20日。 © 網絡

此外，法國多名政界人士向再度就任的蔡英文表示祝賀，法國國民議會代表亞太地區法國僑民的議員Anne Genetet 周三也發表推文對蔡英文民主當選就任表示祝賀，也祝賀兩千多名生活在自由開放生機勃勃的台灣的法國人。但是，法國議員卻因發表上述推文而受到中國駐法使館的“訓誡”。

中國駐法使館推號發文：某些人必須停止挑戰一個中國原則，這是國際社會一致公認的不可動搖的原則。

對此，Bondaz先生回應說，中國使館看來實在無法理解法國議員擁有言論自由，中國外交官必須記住一個中國原則並不意味着對所有人來說中國就是中華人民共和國。