港澳政協接通知罕有晚上開“通報會”料23條立法是重點

據此間傳媒報道，全國政協今日（21日）開幕，而在京出席會議的港澳政協已經受到通知，將罕見地在今晚7時45分召開“通報會”，預料全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍將出席及發表談話。明報報道，通報會將提及國家安全以及基本法23條立法事宜。基本法23條類此大陸國內的反顛覆法，將對香港的人權和自由勢必造成影響。

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報道指，連日來，有人大、政協代表以及建制背景的智庫推動國安法，包括提出繞過香港立法會，直接由中央替香港立法。

據了解，政協在晚上開會過去少見，但有建制派估計，會上京官應會談及國家安全議題，但稱如有大事公布，理應港區全國人大代表也會參與，但今晚活動暫只通知了港澳政協出席。

多名港區全國人大代表都趁兩會提出建議，其中工聯會會長吳秋北認為需要另立一部全國性法律，如“中華人民共和國特區安全法”，涵蓋特區現時情況，並按基本法18條納入附件三，直接在香港實施。吳秋北接受大陸媒體訪問說，將提出以合理合法方式堵塞香港在國家安全方面的漏洞。他認為自去年修例風波以來，“香港的激進暴亂分子”與外國勢力勾結，有明顯企圖顛覆政權，但現時香港的法律對此“無可奈何”，反映香港是國家安全的薄弱環節，必須儘快堵塞漏洞。

港區全國人大代表陳曼琪也建議，中央可根據憲法第52至54條、62條及67條，國家安全法第11條第2款及第40條第3款，以及基本法第18條和附件三，直接訂立中華人民共和國香港特別行政區國家安全法，不經立法會審議，直接在香港實施，並由港人執行及香港法院審判。

建制背景的香江智滙課題研究小組近日也發表23條立法研究報告，指若未能在立法會換屆前完成23條立法，可延至本屆政府任期內完成，“但前提必須是挫敗非建制派今年9月立法會選舉過半（議席）的目標”。小組建議，凡主張過“港獨”和“自決”，以及支持和參與過去年的示威，都一概不可入閘參選；同時敦促特首推遲9月選舉，其間今屆立法會仍然有效運作，在43名建制派議員主導議會下，仍有足夠票數和時間爭取在明年8月完成23條立法。

2003年董建華政府一度曾企圖“霸王硬上弓”在立法會推動23條立法，但卻挑起50萬人上街遊行反對，而部分建制派的議員亦表示鑒於民情而拒絕投票支持立法，港府遂撤回立法，之後各屆特首均以時勢不恰當為由而未再重提立法。但由於香港相繼在2014年出現的佔中運動以及去年的反修例運動，北京認為國家安全受到威脅，認為有必要在香港完成23條立法工作。