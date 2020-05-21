言論自由打不死“驚訊”被港府封殺移師網絡頻道播出

香港廣管局打壓言論自由，矛頭直指香港電台電視節目《頭條新聞》中的政治諷刺節目“驚方訊息”（是驚方，不是警方），港台表示將在本季結束後暫停製作該節目，不過“驚方訊息”已經找到新的棲身之所，根據扮演劇中主角“忠勇毅”的藝人王喜20日宣布，“驚方訊息”將搬到另一藝人杜汶澤所經營的網絡頻道，“繼續職責”向觀眾服務。

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此外，一部關於抗爭者梁天琦的紀錄片《地厚天高》，由於題材敏感，一直未能在主流戲院上映，儘管該片成為第二十四屆香港電影評論學會大獎年度推薦電影之一，並贏得2018年台灣國際紀錄片影展評審團特別獎。不過，該片導演林子穎表示，《地厚天高》已經獲得在蘋果的iTunes上架。

無論是“驚方通訊”還是《地厚天高》，在在顯示香港的言論自由儘管遭到政治圍封，但仍能憑藉互聯網的發達而敞開一個空間。

根據王喜表示，以諷刺香港警察為主的驚方通訊，“將擺脫政府廣管局條例，去到一個比較相對更自由的世界，在杜汶澤支持同製作之下，我相信‘驚訊’、‘忠勇毅’以及那個垃圾筒很快會再一次在大家面前出現”。

在驚訊中扮演“忠__勇毅”的王喜在離開香港電台的“離職演說”中表示，“忠__勇毅”將要去一個可以講真話同聽真話的氣候裡面，繼續用嬉笑怒罵形式去諷刺時弊，把香港警隊遺害社會的林林總總，呈現給每一個市民收看。

王喜又自我解釋稱，有很多人問他過去曾經做過警察，為何現在這麼憎恨警察，屢次指出香港警隊的錯誤，王喜深呼吸後再講：“我不管有沒有皇家這兩隻字，警察本來就是市民在危難當中的希望，但今日以鄧炳強為首的香港警隊，就系成為將市民推入危難當中的絕望。”

此外，日前《地厚天高》一片在面書網頁公布成功在iTunes Store上架，並留言“經過多月的努力，《地厚天高》終於在50個國家上架 iTunes Store。

該片內容描述本土派政治人物梁天琦年多的心路歷程，曾作多次社區放映，被美國時代雜誌指是抗爭者必看的作品。主張香港獨立、現年29歲的梁天琦因為參與2016年2月8日的“魚蛋革命”運動，被控一項暴動罪名成立，判刑6年，目前正在服刑之中。