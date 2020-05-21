警方以抗疫為由反對毋忘六四5.31大遊行

支聯會每年在六四燭光晚會之前的周日均舉行“毋忘六四”大遊行，惟今年卻收到警方發出的反對通知書，指以“限聚令”和疫情為由，認為公眾集會及公眾遊行屬人多聚集的高危活動，相信有關遊行會增加活動參與者及其他市民感染病毒的風險，及對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅。

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警方指，武漢肺炎在本港的應變級別仍屬“緊急”的最高級別，憂慮有社區爆發風險，又指根據《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，不得在任何公眾地方進行多於 8 人的群組聚集，若有違例可處第4級罰款及監禁6個月。

“毋忘六四”大遊行自1990年起，會在六四晚會前的周日舉行，今年原定下午3時由灣仔修頓球場遊行至中聯辦。

至於維園舉行的六四晚會，支聯會正向警方申請不反對通知書。支聯會主席李卓人表示，當天會繼續進入維園燃點蠟燭悼念，呼籲一旦晚會無法舉行，就會在各區燃點蠟燭悼念，做到遍地“開花”，不過有法律界人士擔心，市民當晚到維園或有法律風險。

李卓人呼籲，若六四晚會未能在維園舉行，希望市民在全港各區燃點蠟燭悼念，達至遍地開花，但因應疫情，他建議保持社交距離，不多於8人聚集。至於遍地開花形式，他說應由市民自發以自己方式“開花”，稱支聯會不是統籌，但會與不同團體、區議員商討。其中民協已響應號召，今天（21日）到深水埗警署就在該區辦六四集會申請不反對通知書。

法政彙思召集人、大律師李安然告訴明報稱，若兩個不多於8人的群組，保持1.5米距離，並不算違反限聚令條文所指的“群組聚集”，但若因不同原因保持不到1.5米距離，執法人員便可驅散，不願離開的即屬違法。他補充，六四當晚到維園悼念的人或有法律風險，可能幹犯“未經批准集結”，關鍵在於是否有共同目的和集體性質，“即一齊做一件事”，與是否多於8人聚集無關。