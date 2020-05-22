北京將在香港設立國安機構 立法會主席：應適時為基本法23條立法

中國全國人大常委會副委員長王晨5月22日上午在北京公布“香港版國安法”草案。據香港商業電台報導，草案提及北京將根據需要，在香港設立“國家安全機構”，依法履行維護“國家安全”職責。此外，香港立法會主席梁君彥並於當天表示，港府應在適當時候為基本法23條立法。

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據悉，港版國安法草案強調，“堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制，依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動”。草案並稱，必須採取必要措施，健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

草案要求，維護國家主權統一和領土完整是香港特區政府的憲制責任，特區政府應儘早完成基本法規定的維護國家安全立法，強化執法力量，特區行政、立法和司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。草案規定，香港行政長官應就香港維護國家安全展開推廣教育，依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向北京中央提交報告。

王晨在進行相關說明時發言稱，“中央和國家有關部門在對各種因素進行綜合分析、評估和研判的基礎上，經認真研究並與有關方面溝通後提出了採取“決定+立法”的方式，分兩步予以推進。”他說，“第一步，全國人民代表大會根據憲法和香港基本法的有關規定，作出關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律；第二步，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港特別行政區具體情況，制定相關法律並決定將相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。”

報導引述王晨表示，全國人大常委會會及早制定相關法律，積極推動解決香港在維護國家安全制度的突出問題，加強專門機構、執行機構和執法力量建設，確保法律有效執行。就相關爭議話題，中國全國政協常委唐英年22日指出，港版國家安全法通過後，北京中央機構的執法人員有“可能可以”在港執法。他在接受香港無線電視訪問時作出以上表示，並指這些執法人員應掌握到一些資料，以及知道香港某些人與某些外國機構有顛覆國家或侵犯中國主權或發展利益的關係。他稱，這些北京中央機構的執法人員過往不可以在港有任何行動，但港版國安法通過後，“可能可以”在港執法。唐英年曾擔任香港政務司司長，並參選行政長官一職。

此外，梁君彥還在當天中午就港版國安法向媒體發表簡短談話。他指香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，根據基本法，香港有憲制責任為基本法23條立法，政府應在適當時候展開相關工作。他同時稱，國家安全是人民安居樂業的基礎，國家和香港穩定有助經濟發展、改善民生。中國全國人大根據最新形勢及憲法賦予的職能，制定相關法律制度，符合國家和香港社會整體利益，作為立法會主席，他對此表示尊重、理解和支持。

對此，《星島日報》則在報導中引述消息人士分析，全國人大常委會訂定的法律並非取代基本法23條，港府仍然有憲制責任就23條立法。消息人士表示，這次立法並非取代23條立法，涉及的範疇也少於23條，港府日後仍須就23條立法，但內容不能與人大常委會制定的法律抵觸。基本法23條規定：“香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。”

事實上在2002年至2003年期間，為實踐這項條文而開始的立法過程在香港引起巨大爭議，甚至引發50萬人參與“七一大遊行”反對立法。法案表決前夕，代表工商界及自由黨的行政會議成員田北俊辭職，之後不少工商界功能組別議員跟隨自由黨改變立場，時任董建華港府自知無望在立法會取得足夠票數支持，最終終止立法程序。