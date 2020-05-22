拜登：美國應領導世界譴責中國就香港行動 特魯多：關切香港局勢

2020年美國總統大選民主黨主要候選人，前副總統拜登在周五受訪時表示，如若中國在香港推行港版國安法，美國則應領導世界譴責中方的行動。他並批評，特朗普總統在人權問題上的“噤聲”。此外，加拿大總理特魯多亦在當天的每日記者會上表示，對香港局勢的發展表示關切。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普曾在周四指出，如若中國堅持推動實施港版國安法計畫，美國將對此作出“強烈反應”。作為其競選對手，拜登隨後在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）專訪時表示，“我們應該呼籲世界其他國家譴責他們的行動 ”。他批評特朗普在人權問題上的“噤聲”，並指後者的這一做法對全球各地的人來說都是“災難性的”。拜登說，“這只會鼓勵惡棍和獨裁者們，事實上，我認為總統對他們頗有好感”。隨着美國大選的日益臨近，新冠肺炎疫情及對華政策話題成為了，共和及民主兩黨候選人相互攻擊和批評的主要話題。

儘管特朗普陣營抨擊拜登過去在歷史上對北京“軟弱”，其兒子亨特與中資關係不清，但在對華政策上，拜登則強調美國應與其全球各地的盟友一道對北京作出反應，並加強美國在諸如聯合國等國際組織的作用。另在加拿大方面，特魯多在當天的記者會上說，“我們對香港的局勢表示關切。我們有30萬加拿大人在香港生活，這是我們希望‘一國兩制’模式在香港得以確保的原因之一”。他說，“長久以來，我們呼籲（各方）減輕緊張局勢，北京應與香港公民進行對話；我們也繼續如此呼籲，我們將繼續密切跟蹤事態地發展”。