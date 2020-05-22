林鄭：相信港版國安法主要由港方執法 恆生指數創近5年最大跌幅

香港特首林鄭月娥5月22日晚率領港府主要高官在會見媒體時表示，未來的港版國安法主要由港方機構執法，因此要強化這些機構。她亦介紹稱，北京中央根據需要，可以在港設立國家安全機構，以履行職責。同樣在當天，香港恆生指數下跌了1349.89點，跌幅達5.56%，是自2015年7月8日之後，近5年來最大單日跌幅。

廣告 繼續瀏覽後續

據立場新聞報道，林鄭月娥當晚在香港行政會議成員、司局長及警務處處長鄧炳強等人的陪同下與記者見面。她在會上提出，國家安全是頭等大事，但令基本法 23 條立法回歸以來沒有寸進，因此由全國人大“主動出手”有必要性及緊逼性。當被媒體問及港版國安法實施後，由誰人執行法例，林鄭月娥起初未有正面回答，之後再表示相信法律最終會由香港機構執法。此外，對於周五當天香港股市下跌及外國商會表示反對，林鄭月娥則回應稱，金融市場會有波動，毋需擔心，又指本地商會亦表態支持立法，港府向中央反映各種意見。

香港恆生指數周五開盤後便發生大跌，並且持續走低，最終全日收盤報22930.14點，下跌1349.89點，跌幅達5.56%。恆生中國企業指數也下跌423.29點，跌幅達4.30%，收報9426.78點。港股銀行板塊當天也幾乎全線盡墨，中銀香港表現最差，跌近8%，恆生銀行跌逾7%，滙豐控股和渣打集團均跌逾6%。恆生行業板塊收盤亦全線下跌，綜合、地產建築、醫療保健板塊跌幅居前。在地產股方面，信和置業和新世界發展均跌約10%。而從成交上看，港股市場全天成交超過1800億港元，較此前交易日顯著放大。另據香港01報道，股市大瀉之下，一眾香港本地富豪身家亦隨之縮水，根據福布斯即時數據，李嘉誠身家一天內急跌109.2億元，至1918.8億元。

路透社報道則稱，北京為香港訂立國安法將造成外資撤資潮。一間管理逾 2000 億美元資產的歐洲私人銀行的一名高級銀行家在報道中介紹指，有客戶曾經希望“去年發生的事情能夠過去”，但隨着國安法出現，他們現在會着手努力“減低在香港集中投放資金的風險”。這名銀行家又稱，有客人去年都未啟動“B計畫”撤走資金，但現在已經收到相關查詢，“要求我們啟動該個計畫。”

此外，香港美國商會也發表了聲明。聲明指，全國人大的做法，可能危害國際商業前景，特別是未有為一連串情況，作出詳細解釋。聲明續稱，有關決定草案，可能加劇中美角力，最終削弱香港依照《美國－香港政策法》享有的特殊待遇。聲明又指香港本已陷入中美貿易戰戰火當中，決定草案將可能觸發中美關係進一步磨擦；若香港作為國際商業及金融中心的地位被蠶蝕，無人可以得益。

在當晚的記者會上，林鄭月娥強調，國家安全是每一個國家、地區的頭等大事，香港是中國不可分離部份。她指，過去一年本港出現越來越明顯危害國家安全風險的行為，包括私藏槍械、爆炸品、鼓吹港獨、侮辱國旗、揮舞外國旗幟等，認為是抵毀“一國兩制”在香港的實踐，惟香港回歸 23 年，種種原因令基本法 23 條立法沒有寸進，令人十分失望，“無論行政或立法機構，將難以在可行的時間自行完成維護國家安全有關立法，這個是香港社會不得不承認的現實。”稍早時，林鄭月娥還曾發表聲明說，由於香港面臨的國家安全局勢日趨嚴峻，而行政和立法機關難以在可見時間內自行完成維護國家安全的有關立法，“港府支持全國人大審議有關決定”。

聲明亦稱，相關決定完善了香港實施憲法和基本法有關國家安全的制度和機制，它沒有修改基本法，也沒有取代或排斥基本法第23條規定香港應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務。林鄭月娥還表示，香港仍有儘早完成基本法23條的立法責任。聲明稱，相信全國人大常委會稍後制定的全國性法律，旨在防範和遏止嚴重危害國家安全的行為和活動，並懲治嚴重危害國家安全的“港獨”分子和暴力分子。林鄭月娥指出，相關決定通過後，港府將全力配合全國人大常委會儘快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在“一國兩制”下的長期繁榮穩定。